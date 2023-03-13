Как получить ранний урожай редиса: быстро взойдет и вкусом порадует

Весна уже вступила в свои права и пришло время думать об огороде и саде.

Как получить ранний урожай редиса / pexels.com

Совсем скоро можно будет приступить к посеву редиса, это один из самых неприхотливых овощей, урожай которого можно получить достаточно рано.

Когда можно сеять ранний редис - приступаем к работам в огороде

Как правило, редис засевают одним из первых.

В почву редис можно засеять как только она станет пригодной для того, чтобы сделать в ней грядки. Как правило, это время наступает ближе к середине апреля. В случае, если вы хотите сеять редис в теплице или парнике - необходимо сделать это как только сойдет снег и пригреет солнце, а температура будет около 0.

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Как получить ранний урожай редиса - ускорить наслаждение

Для того, чтобы редис взошел как можно быстрее, стоит выбирать ранние скороспелые сорта, например - Рубин, Сакса, Заря, Розово-красный.

Также ускорить созревание редиса можно используя удобрения. Как только корнеплоды начинают образовываться, необходимо внести раствор навоза с суперфосфатом или древесную золу.

Какое место любит редис - где лучше выращивать

Для того, чтобы редис лучше всходил и радовал плодами, нужно выбрать правильное место для посадки. Опытные огородники утверждают, что редис любит открытое солнечное пространство, но при этом, оно должно быть защищено от ветра. Лучше, чтобы освещалось место посадки в первую половину дня.

Что не любит редис - избегаем ошибок

В посадке редиса есть одно главное условие - он не любит засуху. Когда почва пересушена, или растение слишком пересушено солнцем - редис вырастает твердым и невкусным. Именно по этой причине так важна ранняя посадка редиса сразу после схода снега.

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