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Как получить много урожая огурцов: простой секрет безумного урожая

Юлия Куришко
29 июня 2023, 22:39 обновлено 29 июня, 22:39
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В каком месяце собирают огурцы - основной урожай в июле, но все же некоторым удается продлить урожайность на много дольше.
Как получить много урожая огурцов: простой секрет безумного урожая
Как получить много урожая огурцов / коллаж: Главред, фото: instagram / master_oleksandr, nstagram / masliy_valentina

Когда начинают собирать огурцы и как продлить их плодоношение, чтобы иметь лучший урожай. Любимые всеми огурчики из огорода имеют особый вкус, но кажется, что из-за спада жары они еще долго будут радовать урожаем. Но на практике бывает наоборот. Главред собрал полезные советы от опытных хозяев.

Как долго плодоносят огурцы в открытом грунте

Есть несколько советов, которые помогут продлить сезон огурцов. Посев семян огурцов на огороде и на рассаду лучше проводить в несколько этапов и через 10-15 дней. Лучше всего выбирать разные сорта, чтобы был разный срок созревания огурцов. Ранние огурцы нужно высевать самыми первыми, лучше начать с мая. Ранние огурчики всегда "идут" на стол и на салаты для свежего потребления. Средние сорта огурцов обычно берут на засолку и маринование. Более поздние сорта различаются по времени созревания и могут расти дольше.

К осени снижается активность насекомых, поэтому опыление овощей уменьшается. Поэтому для выращивания поздних сортов огурцов лучше брать самоопыляемые гибриды и партенокарпики, не требующие насекомых опылителей.

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Сколько можно собрать огурцов с куста

При условии правильного ухода с одного куста за сезон можно собирать до 15 кг плодов. Как надо ухаживать за огурцами, чтобы иметь хороший урожай:

  • Стоит часто и регулярно пропалывать грядки огурцов от сорняков, что они не мешали росту растений.
  • Не стоит забывать о рыхлении почвы. Хотя бы раз в неделю его нужно рыхлить. Сначала стоит рыхлить землю на глубине не более 4 см, а затем постепенно увеличивать.
  • Обильно поливать огурцы надо, чтобы иметь хороший урожай. Стоит хорошо поливать овощи в период, когда формируются плоды. Лучшее время полива - вечером и умеренно-теплой водой.
  • Многие хозяева подвязывают огуречные лианы. Это помогает сохранить растение от мучнистой росы, увеличит урожай да и будет удобно собирать плоды.
  • Подкармливать огурцы стоит 4 раза в сезон. Первый раз нужно поливать водой с куриным пометом и нитрофоской, а остальное - раствор воды с сульфатом калием.

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