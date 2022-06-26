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Как получить компенсацию в Европейском суде: пошаговая инструкция

26 июня 2022, 08:07

Пострадавшие в результате агрессии РФ могут подать заявление в Европейский суд по правам человека на действия оккупантов.

война, последствия обстрела
Как получить компенсацию от ЕСПЧ: что нужно сделать / Фото УНИАН

После начала российского вторжения многие украинцы пострадали в результате развязанных РФ боевых действий.

У украинцев, пострадавших от российской агрессии, появилась возможность получить компенсацию от 5 до 30 тысяч евро, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отныне пострадавшие в результате агрессии РФ могут подать заявление в Европейский суд по правам человека на действия оккупантов.

Подача заявления является бесплатной.

Как подать заявление в ЕСПЧ: подробная инструкция

При необходимости лицо, подающее заявление, может обратиться за консультационной помощью

Шаг первый – заполнить форму заявления на сайте.

Шаг второй – загрузить заявление.

Шаг третий – проверить, распечатать и подписать форму заявления.

Шаг четвертый – обратиться в ближайшее отделение Укрпочты, где смогут помочь отправить заявление в ЕСПЧ.

Перечень причин, дающих право обращаться в ЕСПЧ:

  • разрушенное жилье;
  • гибель родственника;
  • ранение;
  • незаконное лишение свободы (плен);
  • пытки (истязания);
  • насильственное исчезновение человека (пропажа родственника).

В то же время имеется возможность заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Сроки выплаты компенсации по решению суда

Подать заявление в ЕСПЧ важно именно сейчас исходя из того, что именно сейчас, в связи с ограниченным сроком обращения в суд, который составляет 4 месяца.

Относительно жалоб против РФ, ЕСПЧ имеет полномочия рассматривать соответствующие заявления по случившемуся до 16 сентября 2022 года.

При этом подать заявление в ЕСПЧ можно в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

Важно знать, что срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.

Почему важно подать заявление в ЕСПЧ

Отметим, что каждое заявление пострадавших в результате агрессии РФ очень важно, как для пострадавшего гражданина, так и для борьбы с агрессией:

  • осуждение действий агрессора;
  • противодействие новым преступлениям;
  • возможность получить компенсацию за полученный моральный и материальный ущерб.

Что известно об исках в ЕСПЧ против РФ

Обратим внимание, что в 2021 году признал нарушения прав человека в более чем 90% дел против России.

Кроме того, в прошлом году в решениях против России присудил справедливую компенсацию на общую сумму почти в 12 млн евро.

Добавим, что на сегодняшний день РФ является лидером по количеству заявлений, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ.

Как получить компенсацию по решению ЕСПЧ

В случае возникновения вопросов по поводу подачи заявлений в Европейских суд по правам человека, следует обратиться в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Помощь-консультацию можно получить в городе по месту подачи заявки.

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