Как получить компенсацию в Европейском суде: пошаговая инструкция

Пострадавшие в результате агрессии РФ могут подать заявление в Европейский суд по правам человека на действия оккупантов.
После начала российского вторжения многие украинцы пострадали в результате развязанных РФ боевых действий.
У украинцев, пострадавших от российской агрессии, появилась возможность получить компенсацию от 5 до 30 тысяч евро, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Отныне пострадавшие в результате агрессии РФ могут подать заявление в Европейский суд по правам человека на действия оккупантов.
Подача заявления является бесплатной.
Как подать заявление в ЕСПЧ: подробная инструкция
При необходимости лицо, подающее заявление, может обратиться за консультационной помощью
Шаг первый – заполнить форму заявления на сайте.
Шаг второй – загрузить заявление.
Шаг третий – проверить, распечатать и подписать форму заявления.
Шаг четвертый – обратиться в ближайшее отделение Укрпочты, где смогут помочь отправить заявление в ЕСПЧ.
Перечень причин, дающих право обращаться в ЕСПЧ:
- разрушенное жилье;
- гибель родственника;
- ранение;
- незаконное лишение свободы (плен);
- пытки (истязания);
- насильственное исчезновение человека (пропажа родственника).
В то же время имеется возможность заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.
Сроки выплаты компенсации по решению суда
Подать заявление в ЕСПЧ важно именно сейчас исходя из того, что именно сейчас, в связи с ограниченным сроком обращения в суд, который составляет 4 месяца.
Относительно жалоб против РФ, ЕСПЧ имеет полномочия рассматривать соответствующие заявления по случившемуся до 16 сентября 2022 года.
При этом подать заявление в ЕСПЧ можно в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.
Важно знать, что срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.
Почему важно подать заявление в ЕСПЧ
Отметим, что каждое заявление пострадавших в результате агрессии РФ очень важно, как для пострадавшего гражданина, так и для борьбы с агрессией:
- осуждение действий агрессора;
- противодействие новым преступлениям;
- возможность получить компенсацию за полученный моральный и материальный ущерб.
Что известно об исках в ЕСПЧ против РФ
Обратим внимание, что в 2021 году признал нарушения прав человека в более чем 90% дел против России.
Кроме того, в прошлом году в решениях против России присудил справедливую компенсацию на общую сумму почти в 12 млн евро.
Добавим, что на сегодняшний день РФ является лидером по количеству заявлений, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ.
Как получить компенсацию по решению ЕСПЧ
В случае возникновения вопросов по поводу подачи заявлений в Европейских суд по правам человека, следует обратиться в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека.
Помощь-консультацию можно получить в городе по месту подачи заявки.
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