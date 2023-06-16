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Как получить хороший урожай сладкого перца: простые советы для каждого дачника

Андрей Ганчук
16 июня 2023, 05:30
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Минеральные и калийные удобрения – вот, чем лучше подкормить сладкий перец, чтобы получить по-настоящему богатый урожай, который порадует дачников.
Перец
Что любит сладкий перец, так это грамотный уход и правильную прикормку / instagram.com/maruschamaxi

Каждый дачник хорошо знает, что любая овощная культура требует особого внимания. Поэтому многие огородники ищут ответ на вопрос, чем подкармливать перец, чтобы был хороший урожай. Для этого нужно не просто вовремя поливать, полоть и рыхлить почву, но и вовремя вносить подкормки. Сладкому перцу особенно нужны удобрения, поскольку он любит супесчаные и суглинисты почвы, в которых очень мало разных питательных веществ.

Чем подкормить перец во время цветения

Во время цветения важно вносить минеральные удобрения. Их следует вносить сразу после того, как появились первые цветки. Лучше всего подойдут средства с калием и фосфором. Подойдут как однокомпонентные, так и комплексные средства.

Подкормки азотными удобрениями

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Когда начинается вегетационный период, азотные подкормки помогают наращивать зеленую массу. Без азота листва не такая насыщенная, может приобрести желтый оттенок.

Хорошим удобрением станет аммиачная селитра и мочевина. В 10 л воды растворяется 15 г аммиачной селитры, после чего раствор поливается под корень. На куст понадобится 0,5 литра.

Удобрения с фосфором

Подкормка нужна для обеспечения нормального роста и обмена веществ. Речь пойдет о суперфосфатах или фосфоритной муке.

Калийные удобрения

Они позволяют сформировать крупные плоды, улучшить внешний вид и вкусовые качества перцев. К тому же калийные удобрения повышают сахар и делают плоды сладкими и очень сочными. Лучший вариант – использование хлористого калия и сульфата калия. Помогут и многокомпонетные удобрения, благодаря которым перцы получат все необходимые элементы.

Чем подкормить перец во время плодоношения

Перед тем, как вы решите подкормить перцы во время плодоношения, обратите внимание на то, как идет созревание. Если урожай быстро вызревает, а кусты крепкие, удобрения можно не применять.

Чтобы ускорить вызревание, обычно применяют раствор суперфосфата и калийное соли – по 2 чайных ложки на 10 литров воды после того как созреют плоды. Подкормку в теплице проводят уже после первого урожая. Далее применяется навоз или же куриный помет, который разводится холодной водой.

Что касается минеральных удобрений, применяются комплексные фосфорно-калийные подкормки – 1 столовая ложка на 10 литров воды. Перцы также удобряют и мочевиной – понадобится 25 грамм растворенного в воде порошка.

Чем подкормить перец в домашних условиях

Подкормка перцев по бабушкиному методу тоже может помочь получить хороший урожай. Главное, грамотно провести все мероприятия

Крапивный настой

Болгарскому перцу во время плодоношения нужны питательные элементы, поскольку он расходует все свои силы на овощи. Настой крапивы здесь хорошо поможет. Он взбодрит перец и повысит его устойчивость к определенным заболеваниям.

Средство готовится достаточно просто – 100 г сушеных листьев крапивы смешивают в теплой воде. Раствор настаивается несколько дней, он должен хорошо забродить. После этого емкость прикрывается, а сама настой выдерживают в течение 14 суток.

После того как настой будет готов, его следует разбавить – на одну часть раствора берут две части воды. Далее идет поливка. После этого перцы растут, а плоды становятся больше.

Борная кислота

Лекарственное растение хорошо влияет на болгарские перцы. Созревание плодов ускоряется, овощная культура созревает быстрее.

Готовится раствор следующим образом: в 10 литрах воды разбавляется 2 грамма борной кислоты. Потом раствор тщательно размешивается до полного растворения. После этого можно уже опрыскивать кусты.

Средство безопасно, главное – не забывать соблюдать дозировку.

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