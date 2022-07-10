Как похудеть за неделю и что категорически нельзя кушать

Чтобы похудеть на несколько килограмм за неделю, нужно придерживаться четких правил и исключить из рациона некоторые продукты.
Часто девушки ставят перед собой цель очень быстро похудеть, чтобы отлично выглядеть во время какого-то важного события. Но многие не знают, как это сделать, ведь думают, что нужно сутками бегать или вовсе перейти лишь на воду.
Мы расскажем о том, каких правил необходимо придерживаться, чтобы сбросить вес за неделю, чего категорически нельзя кушать и что может помешать вам похудеть.
Правила для эффективного похудения
Сбросить вес в домашних условия за неделю вполне реально. Для этого нужно:
- пить не меньше 2 л воды в сутки (кофе, чай, сладкие газировки не считаются),
- ужинать минимум за 3 часа до сна,
- кушать только при возникновении чувства голода;
- дробить еду на небольшие порции,
- высыпаться,
- правильно питаться,
- тщательно пережевывать еду.
Также нужно помнить, что необходимо не просто лежать на диване, но и давать своему организму физическую нагрузку. Кстати, это не только поможет сбросить вес, но и сделает тело красивым, подтянутым, приведет мышцы в тонус.
Что можно и нужно кушать во время похудения
- цельнозерновые продукты;
- крупы - рис, гречка, овсянка;
- нежирное мясо - кролик, индейка;
- нежирная рыба - треска, хек, минтай, скумбрия;
- яйца (варенные, омлет);
- молочные продукты с низким содержанием жира;
- овощи и фрукты;
- жидкие постные блюда или вегетарианские супы.
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Что категорически нельзя пить и кушать
- жаренные блюда;
- сильно наваристые супы;
- маринованные продукты;
- слишком острые блюда;
- кислые фрукты и ягоды (яблоки, смородина, клюква);
- сладкая газировка;
- сливочное масло;
- фаст-фуд, а также чипсы, сухарики и подобные магазинные снеки;
- обезжиренные молочные продукты;
- мучное и хлеб;
- сладости;
- неправильные злаки - заварные хлопья, манка, кукурузная каша;
- магазинные майонезы, кетчупы и другие соусы.
Ранее мы рассказывали о том, какие фрукты и овощи мешают сбросить вес.
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