Как похудеть за неделю и что категорически нельзя кушать

Как похудеть на несколько килограмм за неделю / ua.depositphotos.com

Часто девушки ставят перед собой цель очень быстро похудеть, чтобы отлично выглядеть во время какого-то важного события. Но многие не знают, как это сделать, ведь думают, что нужно сутками бегать или вовсе перейти лишь на воду.

Мы расскажем о том, каких правил необходимо придерживаться, чтобы сбросить вес за неделю, чего категорически нельзя кушать и что может помешать вам похудеть.

Правила для эффективного похудения

Сбросить вес в домашних условия за неделю вполне реально. Для этого нужно:

пить не меньше 2 л воды в сутки (кофе, чай, сладкие газировки не считаются),

ужинать минимум за 3 часа до сна,

кушать только при возникновении чувства голода;

дробить еду на небольшие порции,

высыпаться,

правильно питаться,

тщательно пережевывать еду.

Также нужно помнить, что необходимо не просто лежать на диване, но и давать своему организму физическую нагрузку. Кстати, это не только поможет сбросить вес, но и сделает тело красивым, подтянутым, приведет мышцы в тонус.

Что можно кушать во время похудения / Pixabay

Что можно и нужно кушать во время похудения

цельнозерновые продукты;

крупы - рис, гречка, овсянка;

нежирное мясо - кролик, индейка;

нежирная рыба - треска, хек, минтай, скумбрия;

яйца (варенные, омлет);

молочные продукты с низким содержанием жира;

овощи и фрукты;

жидкие постные блюда или вегетарианские супы.

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Что нельзя кушать при похудении / 1zoom.ru

Что категорически нельзя пить и кушать

жаренные блюда;

сильно наваристые супы;

маринованные продукты;

слишком острые блюда;

кислые фрукты и ягоды (яблоки, смородина, клюква);

сладкая газировка;

сливочное масло;

фаст-фуд, а также чипсы, сухарики и подобные магазинные снеки;

обезжиренные молочные продукты;

мучное и хлеб;

сладости;

неправильные злаки - заварные хлопья, манка, кукурузная каша;

магазинные майонезы, кетчупы и другие соусы.

Ранее мы рассказывали о том, какие фрукты и овощи мешают сбросить вес.

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