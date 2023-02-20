Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телу

Изменения в уровне вашей активности, пищевых привычках и гормонах, а также в том, как ваше тело откладывает жир, могут сыграть свою роль.

Похудение - это сложно, но возможно/ 1zoom.ru

Если вам за 40, вы, возможно, заметили, что гораздо легче стало набрать вес и сложнее его сбросить, чем раньше.

Изменения в уровне вашей активности, пищевых привычках и гормонах, а также в том, как ваше тело откладывает жир, могут сыграть свою роль. Но несколько простых шагов могут помочь вам похудеть. Вот несколько советов о том, как правильно худеть после 40.

Ешьте фрукты и овощи

Наполняйте ими половину своей тарелки при каждом приеме пищи. Продукты, как правило, содержат больше питательных веществ и меньше жира и калорий, чем мясо, молочные продукты или зерновые. И это может помочь вам чувствовать себя сытым, даже если вы едите меньше. Свежие фрукты, такие как яблоки и ягоды, также отлично подходят вместо закусок с высоким содержанием жира или сахара. Это и будет лучший ответ на вопрос: какие продукты помогают быстро сбросить вес.

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Не пропускайте завтрак

Эксперты рекомендуют здоровую утреннюю еду, такую как овсянка или цельнозерновой тост с фруктами. Это может помочь обуздать утренний голод, который заставляет вас брать что-то нездоровое на ходу или переедать за обедом. Небольшие приемы пищи или перекусы каждые несколько часов могут контролировать аппетит в течение всего дня.

Самый лучший способ быстро сбросить вес - это меньше есть на ночь. Если вы получаете большую часть своих ежедневных калорий во время обеда (до 15:00), вы можете потерять больше веса, чем если бы вы плотно поели позже. Но самое главное все-таки то, что вы едите, а не когда.

Готовьте здоровую пищу

Из-за того, как вы готовите пищу, может появиться много лишнего жира и калорий. Вместо того, чтобы жарить пищу или готовить ее на сливочном или большом количестве масла, попробуйте жарить, запекать или жарить на гриле. Это хороший совет и ответ на вопрос: как сбросить лишней вес женщине. Что касается ресторанов, избегайте жареных блюд или блюд со сливочным соусом.

Не совершайте второй заход

Как правильно худеть с большого веса? С возрастом вы, как правило, менее активны, и вам может понадобиться на несколько сотен калорий меньше, чем раньше. Чтобы похудеть, вам может потребоваться еще больше сократить количество потребляемых калорий. Меньшие порции и отслеживание калорий с помощью дневника питания или приложения могут помочь вам есть меньше.

Сократите употребление алкоголя

Пивные животы не всегда вызваны алкоголем. Но "запаска" — это обычное дело в среднем возрасте, и алкоголь может иметь к этому какое-то отношение. Стакан пива или вина содержит около 150 калорий, и это может увеличиться, если вы пьете часто. Кроме того, алкоголь может сделать вас голодным, поэтому вы можете съесть больше, пока пьете.

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