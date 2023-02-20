УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телу

20 февраля 2023, 16:52
Изменения в уровне вашей активности, пищевых привычках и гормонах, а также в том, как ваше тело откладывает жир, могут сыграть свою роль.
похудение_весы
Похудение - это сложно, но возможно/ 1zoom.ru

Если вам за 40, вы, возможно, заметили, что гораздо легче стало набрать вес и сложнее его сбросить, чем раньше.

Изменения в уровне вашей активности, пищевых привычках и гормонах, а также в том, как ваше тело откладывает жир, могут сыграть свою роль. Но несколько простых шагов могут помочь вам похудеть. Вот несколько советов о том, как правильно худеть после 40.

Ешьте фрукты и овощи

Наполняйте ими половину своей тарелки при каждом приеме пищи. Продукты, как правило, содержат больше питательных веществ и меньше жира и калорий, чем мясо, молочные продукты или зерновые. И это может помочь вам чувствовать себя сытым, даже если вы едите меньше. Свежие фрукты, такие как яблоки и ягоды, также отлично подходят вместо закусок с высоким содержанием жира или сахара. Это и будет лучший ответ на вопрос: какие продукты помогают быстро сбросить вес.

видео дня

Не пропускайте завтрак

Эксперты рекомендуют здоровую утреннюю еду, такую как овсянка или цельнозерновой тост с фруктами. Это может помочь обуздать утренний голод, который заставляет вас брать что-то нездоровое на ходу или переедать за обедом. Небольшие приемы пищи или перекусы каждые несколько часов могут контролировать аппетит в течение всего дня.

Самый лучший способ быстро сбросить вес - это меньше есть на ночь. Если вы получаете большую часть своих ежедневных калорий во время обеда (до 15:00), вы можете потерять больше веса, чем если бы вы плотно поели позже. Но самое главное все-таки то, что вы едите, а не когда.

Готовьте здоровую пищу

Из-за того, как вы готовите пищу, может появиться много лишнего жира и калорий. Вместо того, чтобы жарить пищу или готовить ее на сливочном или большом количестве масла, попробуйте жарить, запекать или жарить на гриле. Это хороший совет и ответ на вопрос: как сбросить лишней вес женщине. Что касается ресторанов, избегайте жареных блюд или блюд со сливочным соусом.

Не совершайте второй заход

Как правильно худеть с большого веса? С возрастом вы, как правило, менее активны, и вам может понадобиться на несколько сотен калорий меньше, чем раньше. Чтобы похудеть, вам может потребоваться еще больше сократить количество потребляемых калорий. Меньшие порции и отслеживание калорий с помощью дневника питания или приложения могут помочь вам есть меньше.

Сократите употребление алкоголя

Пивные животы не всегда вызваны алкоголем. Но "запаска" — это обычное дело в среднем возрасте, и алкоголь может иметь к этому какое-то отношение. Стакан пива или вина содержит около 150 калорий, и это может увеличиться, если вы пьете часто. Кроме того, алкоголь может сделать вас голодным, поэтому вы можете съесть больше, пока пьете.

Вас также может заинтересовать:

похудение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

17:28

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:56

"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации УкраинеВидео

16:53

Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптикиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:52

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

16:38

Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

16:37

США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев – АРВидео

16:33

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

Реклама
16:26

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

16:15

"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из киноВидео

16:11

"У них более 700 летательных аппаратов": враг готовится к "нестандартным действиям" - ИгнатВидео

16:09

Вадим Машуров досье

15:58

"Устроят хаос": оккупанты готовят нашествие 24 февраля и бой за город Украины - астрологВидео

15:56

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

15:51

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:47

Забыл про "бутерброд": Навальный уже признает границы Украины вместе с Крымом

15:27

Для девушек это особо опасно: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

15:16

"У Байдена деменция, его можно угрохать": в РФ жестко истерят из-за приезда Байдена в КиевВидео

15:15

Сочная Настя Каменских засветила аппетитные ножки в ботфортах и колготках-сетке

Реклама
15:13

Пропагандистка Симоньян рассказала, как оскорбившийся за Галкина Киркоров, униженно приполз извинятьсяВидео

15:05

В Курской области сдетонировали боеприпасы: в блиндаже погибли шестеро солдат РФ

14:35

Новая помощь на 500 млн, танки и мощное оружие: все подробности секретного визита Байдена в КиевФотоВидео

14:33

"Четкий сигнал на болота": Кулеба назвал важную цель визита Байдена в КиевФотоВидео

14:17

"Не могу решить проблему, всё тонет": Пригожин в истерике набросился на генералов РФ

14:03

Осадчая и Горбунов показали подросшего сынаВидео

13:56

"А на Щекавицу поедем?": приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сетиВидео

13:44

Байден выбрал Киев: появились детали подготовки сенсационного визитаФото

13:42

Гороскоп на завтра 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

13:36

В сказочном замке и с кольцом от Тиффани: Ребел Уилсон сделала предложение своей девушке

13:33

Байден открыто бросил вызов Путинумнение

13:26

Костомаров при смерти: российскому фигуристу стало хужеВидео

13:12

Визит Байдена: Зеленский сделал громкое заявление, появились планы поставки мощного оружияФото

13:11

Как правильно топить жир на смалец: удивительный рецепт сочного объедения

12:55

Цель Путина – стереть Украину с карты, страну ждет тяжелый период – БайденВидео

12:39

Украина получит 700 танков и тысячи БМП: Байден сделал мощное заявление в КиевеФото

12:30

Что посадить и положить на могилу: самые неприхотливые цветы, кустарники и деревья

12:29

Месть за позицию: в России отменили все концерты группы Мумий ТролльВидео

12:29

"Шо с лицом, Путин?": у россиян "пригорело" от визита Байдена в УкраинуВидео

12:23

Киркоров раскрыл истинную причину своих разводовВидео

Реклама
12:18

Умер звезда сериалов цикла "Закон и порядок" Ричард Белзер

11:58

Под вой сирены: опубликованы первые кадры с Байденом в КиевеФотоВидео

11:27

"Готовы помочь": Зеленский предложил Молдове защиту от вероятной агрессии РФ

11:08

Президент США Джо Байден прибыл в Киев – ФейгинВидео

11:03

В Киеве готовят сюрприз для украинцев: в МИД ожидают визита "главных партнеров" УкраиныВидео

10:56

РФ может соврать о "взятии" Бахмута в годовщину начала войны – британская разведкаВидео

10:40

Не от хорошей жизни: почему в СССР все ели с хлебомВидео

10:30

Удача улыбнется в марте 2023: топ-5 знаков зодиака, которые станут богатыми

10:06

Белый дом планировал тайный визит Байдена в Украину: СМИ раскрыли деталиВидео

10:03

Украина намерена получить 50 истребителей, все решится в течение 1-2 месяцев – РезниковВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять