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Как погладить тюль без утюга: 3 простых способа, которые сэкономят вам много времени

10 марта 2023, 01:35
Разгладить все неровности на тюле можно и без утюга с помощью нескольких простых способов.
Тюль, девушка
Тюль можно выгладить без утюга/ ua.depositphotos.com

Тюль выполняет роль прекрасного дополнения к интерьеру. Стоит лишь приложить немного усилий и подобрать тот вариант, который лучше всего "впишется" в общую обстановку, и похвальные отзывы от всех ваших гостей вам гарантированы. Но после стирки, которую нужно проводить регулярно, эта "изюминка интерьера" может потерять свою красоту и превратиться в смятую кучку ткани. Поэтому всем владельцам такого текстиля не лишним будет знать, как поладить тюль.

В первую очередь стоит запомнить несколько простых, но очень важных правил. Чтобы не повредить хрупкую ткань тюля, нужно обращаться с ней осторожно. Ее нельзя замачивать в горячей воде, сильно тереть или дергать. Если вы будете стирать ее в стиральной машинке, стоит выбирать деликатный режим и не использовать функцию отжима, ведь это может навредить нежной ткани.

Как погладить тюль без утюга

1. Разглаживание под собственным весом

Если тюль не сильно помялся во время стирки или материал не склонный к этому, то можно просто развесить его без глажки во влажном состоянии. Пока он тяжелее под действием влаги, которая еще не испарилась, он разгладится под своим весом.

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2. Глажка парогенератором

Тюль нужно развесить и провести по нему сверху донизу горячим парогенератором, пока не исчезнут все неровности поверхности.

Таким же образом можно погладить тюль, не снимая, даже если его еще не нужно стирать, а вы просто хотите освежить ткань.

3. С помощью кипятка

Можно просто развесить тюль над ванной, в которую набрать треть объема кипятка, и оставить там на ночь. Пар, который будет испаряться и попадать на тюль, сгладит все неровности.

Как погладить тюль утюгом

В первую очередь стоит обращать внимание на то, какие есть требования к материалу, из которого пошит тюль. Но есть общие рекомендации, которых стоит придерживаться.

Так, нельзя гладить тюль, если он очень мокрый. Лучше повесить его так, чтобы вода стекла, и гладить в едва влажном состоянии.

Температуру глажки устанавливать согласно требованиям к материалу. В целом стоит выбирать не очень горячие режимы.

Гладить нужно с внутренней стороны, но швы и узоры гладить с внешней стороны, используя подкладную из марли, сложенную в два слоя.

Если тюль очень большой по размеру, лучше попросить кого-нибудь, чтобы помогли его держать во время глажки.

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