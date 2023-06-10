Как погладить без утюга: 3 секрета опытных хозяек облегчат жизнь

Главред расскажет, как погладить футболку без утюга и не только.

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Как погладить без утюга / коллаж: Главред, фото: instagram jennie.kaz,_anin__dom

Мятые вещи выглядят неприятно и неопрятно, однако это можно исправить, даже если нет утюга. Мы расскажем, как погладить сильно мятые вещи без утюга и что делать, чтобы они не мялись.

Как погладить без утюга - если у вас есть сушилка

В том случае, если у вас есть сушилка для одежды, вы можете воспользоваться следующим трюком. Вместе с одеждой отправьте в сушилку влажную мочалку. Во время сушки влага из мочалки будет испаряться и расправит каждую складку на одежде. В таком случае сушилке будет необходимо проработать около 10 минут.

Как погладить без утюга и электричества - предотвращаем помятость

Если у вас нет электричества и утюга, важно подумать об этом заранее, ещё когда вы стираете свои вещи. Как правило, многие люди не сразу достают вещи из стиральной машины, а оставляют их там на какое-то время, однако это настоящая ошибка.

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Именно мокрые вещи мнутся легче всего, потому так важно сразу достать их со стиральной машины, встряхнуть и аккуратно повесить. В таком случае одежда может высохнуть ровной.

Как поладить футболку без утюга - способ с феном

Бывают ситуации, когда утюга нет под рукой, а погладить вещи необходимо прям сейчас. В таком случае можно разгладить вещи с помощью фена. Положите вещь на плоскую поверхность и на расстоянии нескольких сантиметров хорошо продуйте горячим воздухом от фена. Сделать это нужно по всей поверхности одежды, лучше - с двух сторон.

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