Как поднять себе настроение за 1 минуту: моментальная блокировка негатива

В современности избежать фоновых стрессов практически невозможно. Именно по этому стоит уметь быстро поднимать себе настроение.

Как поднять себе настроение за 1 минуту / коллаж фото pexels.com

Настроение может меняться, как от внутренних так и от внешних факторов, однако жить и действовать в плохом настроении достаточно тяжело. Как побороть плохое настроение и негативное состояние в краткий срок - расскажем далее.

Как поднять себе настроение за 1 минуту - скора эмоциональная помощь

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда настроение нужно поднять моментально, а времени разбираться в причинах негативного состояния нет. В таких случаях можно воспользоваться экстренными методами помощи психике.

Можно попробовать, например, посмотреть то, что всегда вызывает у вас смех, или прослушать любимых трек. Также достаточно быстро поднять настроение может короткий разговор с другом или ударная доза свежего воздуха. Однако самыми оптимальными вариантами улучшения настроения является система правильного дыхания и стакана воды. Попробуйте сделать несколько глубоких вздохов и выдохов подряд, несколько физических упражнений, а затем выпейте стакан воды. Такая встряска поможет организму быстро прийти в норму.

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Что делать, если нет настроения и хочется плакать - когда горько и грустно

Резкое и внезапное желание плакать, чаще всего, вызвано накопленным стрессом, стрессовыми обстоятельствами ( давление на работе) или сбоем гормонального фона.

Психологи не советуют заглушать свои эмоции, ведь накопленные слезы негативно сказываются на организме. В таких случаях лучше, всё же, выпустить слезы наружу, если так требует организм. Однако лучше в этот момент постараться остаться наедине с собой и не смотреть никому в глаза, чтоб жалость к себе не вызвала ещё большие слезы. В том случае, если вы чувствуете, что плач затягивается - необходимо воспользоваться простыми способами успокоиться - подышать свежим воздухом, умыться прохладной водой, затрагивая уши и также сделать несколько глотков воды.

Что делать если плохое настроение без причины - затяжное напряжение

Как правило, причиной стабильного плохого настроение является стресс организма и усталость. Для начала необходимо отложить работу и постараться хорошо выспаться и отдохнуть, возможно - прогуляться. Также стоит проявить заботу о своем теле и сделать всё для того, чтобы почувствовать себя физически комфортно. Не лишними будут попытки сфокусировать свое внимание на хороших событиях и доступны удовольствиях.

Помимо прочего, не стоит ограждать себя от общения на постоянной основе, несмотря ни на что душевный контакт с людьми способен изменить эмоциональное состояние человека.

В случае, если состояние отсутствия настроения не меняется долгое время и нет совершенно никаких явных причин для этого - стоит обратиться за помощью к специалисту.

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