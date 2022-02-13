Как поднять самооценку и стать увереннее в себе: 10 советов, которые подойдут каждому

Как поднять самооценку и стать увереннее в себе/ ua.depositphotos.com

Наша самооценка – это наши мысли и убеждения о себе самих, то, как мы воспринимаем себя и свои способности. Самооценка может быть высокой, низкой или находиться на "золотой середине".

Каждому человеку свойственно хотя бы иногда в себе сомневаться. Однако люди с низкой самооценкой делают это систематически, и как результат – теряют мотивацию и уверенность в себе.

Среди самых распространенных вещей, которые могут спровоцировать заниженную самооценку у человека – издевательства со стороны других людей, токсичные отношения и одиночество. Однако этот список не является исчерпывающим – причин низкой самооценки гораздо больше, и часто они являются неочевидными. Низкая самооценка может негативно повлиять на ваше психическое здоровье, отношения с другими людьми, продвижение по карьерной лестнице и т. д.

Поскольку восприятие себя постоянно меняется, наша самооценка также развивается. Имея искреннее желание повысить самооценку и следуя несложным советам, можно достичь фантастического результата.

Главред собрал 10 советов, которые помогут повысить самооценку.

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1. Сосредоточивайтесь на позитивных мыслях

Помните, что вы – особенный, единственный в своем роде человек, который заслуживает любви и уважения – от других и от себя. Что бы вы ни делали, находите то, за что себя можно похвалить.

2. Поставьте реалистичные цели и достигайте их

Напишите себе список целей, которых хотели бы достичь, продумайте шаги, которые будут постепенно приближать вас к цели – и вперед. Это очень эффективный способ поднять самооценку, ведь каждая достинутая вами цель – даже маленькая – будет доказывать, что вы способны на большее, чем думали.

Но важно ставить реалистичные цели. Если ваша цель будет слишком сложной или нереалистичной, потребует нереальных затрат времени и ресурсов – это еще больше снизит вашу самооценку. Также цель должна быть четкой и не размытой: например, не "стать идеальным поваром", а "научиться готовить все блюда с такой-то кулинарной книги".

3. Беспокойтесь о своем здоровье

Забота о себе и своем физическом состоянии поможет вам улучшить самооценку. Чем здоровее духом и телом вы будете, тем больше шансов, что вы будете довольны собой. При этом заботиться о своем физическом и психическом состоянии не значит пытаться довести свое тело до совершенства – главное делать всё возможное, чтобы чувствовать себя здоровым.

4. Оглянитесь на свои достижения

Многие люди в потоке рутины и постоянной самокритики забывают, что им есть чем гордиться. Не концентрируйтесь постоянно на определенных своих неудачах. Поверьте, неудачи есть у каждого. Однако их можно обернуть себе на пользу, считать пройденным уроком, из которого можно сделать выводы на будущее.

Вместо этого оглянитесь назад и вспомните все свои достижения – как большие, так и маленькие. А еще лучше – возьмите листочек бумаги и запишите их. В список следует включить как, например, окончание университета или получение заветной работы, так и успехи в вашем хобби, умение хорошо готовить, хорошие навыки тайм-менеджмента, количество прочитанных книг и тому подобное.

5. Делайте то, что вам нравится

Каждый день выделяйте хоть немного времени, чтобы делать то, что делает вас счастливыми. Это может быть приготовление пищи, чтение, физические упражнения, садоводство, просмотр фильмов, душевный разговор с родными или друзьями или любое другое занятие, которое вызывает у вас приятные эмоции. Также можете экспериментировать с новыми видами деятельности. Те вещи, которые приносят вам наслаждение, будут делать вас счастливее и помогут поднять самооценку.

6. Помогайте другим

Как бы странно это ни звучало, но помочь себе поднять самооценку может помощь другим. Вы почувствуете, что можете быть полезными, влиять на определенные ситуации и улучшить качество жизни других людей или животных. Для этого можно заняться волонтерством, приобщиться к работе одной из общественных организаций, которая, например помогает людям в доме престарелых, детям в интернатах, больным людям или приютам для животных, занимается состоянием окружающей среды и т.п.

7. Корректируйте свои представления о себе

Оценивайте себя такими, какими вы есть сейчас, а не были когда-то. Например, вы когда-то были сильными в математике, а сейчас едва вычисляете площадь своего дома. Раньше вы могли выдерживать двухчасовые тренировки, а сейчас едва заставляете себя потратить 10 минут утром на простые физические упражнения.

Нужно не зацикливаться на прошлом, а настроить свои представления о себе, чтобы они соответствовали реалиям вашей текущей жизни. Примите себя такими, какими вы есть сейчас, и уже отталкиваясь от этого вы сможете спланировать, как бы вы хотели изменить себя к лучшему в будущем.

8. Откажитесь от чрезмерной самокритики

Самокритика должна быть конструктивной и не чрезмерной. Прекратите заниматься самобичеванием и ругать себя за каждую ошибку или неудачу. Ведь такое "поедание себя изнутри" не только мешает повысить самооценку, но и заставляет вас зациклиться на негативе и забирает у вас много энергии и времени.

9. Откажитесь от идеи совершенства

Никто не идеален. Совершенство – это искусственное понятие, которое нам навязывает общество. Мы можем бесконечно тратить ресурсы своей жизни в погоне за попыткой сделать себя идеальными, а не добравшись до этой недосягаемой цели, удивляться, почему это у нас такая низкая самооценка.

Сравнивайте себя только с собой вчерашнего образца, радуйтесь успехам и замечайте положительные изменения в себе. И тогда вам еще больше захочется развиваться и становиться такими, какими вы хотели бы себя видеть. И это поможет не только повысить самооценку, но и в целом улучшить качество вашей жизни и сделать вас счастливее.

10. Прекратите сравнивать себя с другими

Каждый человек уникален, и если сравнивать себя с другими людьми, сопоставлять свои успехи с успехами других – это лишь будет убивать вашу самооценку. Ведь какими замечательными вы ни были бы, всегда найдется кто-то, кто делает что-то лучше вас, умеет что-то лучше вас. Так же всегда найдется кто-то, кто умеет или делает что-то хуже вас.

Но, как мы уже писали в предыдущем пункте, вы должны себя сравнивать только с собой вчерашним.

Самостоятельно повысить свою самооценку – несложно, главное иметь желание и сделать первый шаг в правильном направлении.

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