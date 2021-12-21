Как подготовить организм к новогоднему застолью 2022: диетолог дала полезные советы

За новогодним столом нужно соблюдать баланс потребленных блюд / ua.depositphotos.com

Новогодний стол 2022 может стать настоящим испытанием для нашего организма – ведь он не привык в повседневной жизни потреблять такое разнообразие блюд. При этом далеко не все из них – полезны. Диетолог рассказала, как можно подготовиться к праздничному застолью, чтобы не навредить своему здоровью.

Самое первое правило, которого нужно придерживаться, чтобы быть готовым к новогоднему застолью 2022 – это в целом вести здоровый образ жизни. Ведь если мы мало двигаемся, наша печень со временем начинает хуже работать. Это подчеркнула специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская в интервью Главреду.

"Если мы ведем малоподвижный образ жизни, склонные к лишнему весу, имеем ожирение, если есть вредные привычки в виде курения, употребляем очень много кофе, поздно ложимся спать, наш организм не готов к таким стрессам, как новогодний стол. Поэтому нет лучшей подготовки для нашего организма, кроме как вовремя ложиться спать (хотя бы до полуночи, не есть агрессивную пищу, то есть жареную, копченую, очень соленую или очень сладкую. Нужно есть полезную пищу и обязательно употреблять продукты, которые уменьшают воспаление в организме", – говорит диетолог.

Чтобы улучшить работу печени и увеличить количество ферментов детоксикации, нужно употреблять следующие продукты и напитки:

зеленый чай (полезным будет также черный или же чай с лимоном или имбирем),

ягоды,

зелень,

капусту разных сортов,

руколу,

редьку.

Употребление таких продуктов поможет лучше усваиваться пище, которая плохо переваривается. Соответственно, блюда из новогоднего стола станут меньшей нагрузкой на организм.

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Продукты, которые содержат клетчатку и полезные вещества, помогают печени лучше собирать гликоген и лучше его использовать.

"На нашей тарелке каждый день, не только в новогоднюю ночь, половину должны занимать разные овощи и зелень (капуста, морковь, свекла и другие), овощи могут быть свежие, тушеные, вареные, запеченные, квашеные; четвертинку – зерновые, то есть гречка, нешлифованный рис, перловка; еще четверть – белковые продукты (нежирное мясо, рыба, птица, морская рыба раз в неделю, грибы)", – отмечает Оксана Скиталинская.

Если в вашем рационе постоянно будут такие продукты, то для организма не будет проблемой, когда вы изредка съедите что-то жареное, например омлет или блин.

"Но для этого лучше брать немножко свиного сала, потому что оно не окисляется под воздействием высоких температур и не является вредным", – добавляет специалист.

Если соблюдать такой баланс продуктов ежедневно, то новогоднее застолье не ударит по вашему организму, отмечает диетолог.

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