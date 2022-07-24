Как подготовить дом к зиме: ТОП-10 важных советов для тепла и комфорта

Как правильно подготовить дом к зиме / Pixabay/dalphoto

Подготовка к зиме начинается едва ли не с момента окончания предыдущего зимнего сезона. Летний период является лучшим временем для того, чтобы выполнить все необходимые процедуры для зимовки.

Однако существуют ряд общих правил, выполнение которых позволит перезимовать в тепле и комфорте. Это касается как частного дома, так и обычной квартиры в городе.

Если вы живете в собственном доме, независимо от того, где находится жилище, стоит помнить о простых правилах подготовки к зиме:

Следует позаботится о том, чтобы крыша вашего дома была оснащена специальными снегозадержателями;

Перед зимой прочистите все водостоки, а также дымоходы;

Если дом достаточно старый, стоит заняться утеплением окон;

Не забывайте о дверях, займитесь обработкой петель специальным составом;

Зимой можно столкнуться с проблемой быстрой разрядки бытовых приборов, поэтому лучше заранее заменить аккумуляторы в детекторах дыма и угарного газа;

В холодную погоду некомфортно работать на улице, поэтому заранее удалите ветки деревьев у дома;

Наконец, не забудьте, что уличная мебель и садовые принадлежности не стоит оставлять на зиму на улице, поэтому лучше позаботиться о надежном укрытии.

Обратим внимание, что подготовка квартиры к зиме может отнять не меньше сил и времени. Однако выполнение всего объема работ сделает вашу зимовку комфортной и теплой.

Как подготовить пластиковые окна к зиме

Тщательным образом вымойте окна. Особое внимание следует уделить профилю, подоконнику и откосам. При этом пользуйтесь мягкими гелями для мытья;

Обратите особое внимание на дренажные каналы, ведь застрявший мусор и грязь чреваты проблемами - застаивание воды в стоках в мороз может препятствовать движению оконных створок;

Проследите за чистотой и исправностью всех элементов фурнитуры. В худшем случае прижимные ролики не смогут полноценно двигаться;

Позаботьтесь о том, чтобы механизмы ПВХ-профиля были смазаны. Обрабатывая ролики их нужно периодично проворачивать, позволив смазочному материалу равномерно распределится;

Не забудьте обратить внимание на уплотнители. Если они изношены, то это способствует прониканию в помещение холода и посторонних звуков;

Следите за тем, чтобы оконная рама плотно прилегала к стеклопакету, иначе есть риск пустить к дом зимние сквозняки;

Если у вас окна с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом, не поленитесь сделать дополнительное утепление – нанесите морозоустойчивую пленку.

Как правильно подготовить пластиковые окна к зиме / Pixabay/rotekirsche20

Как утеплить квартиру к зиме

Обратите внимание на входную дверь. Если она старая и со щелями, это неминуемо выедет к потере драгоценного тепла зимой. Самый простой выход – поменять входную дверь. Можно также создать своеобразный воздушный тамбур, установив вторую дверь – пускай даже самую простую. Не забудьте устранить по периметру двери все щели и пустоты.

Вентиляция также играет важную роль в определении микроклимата в квартире. Через вентиляционные каналы и шахты может утекать зимой тепло. Попробуйте поставить на вентиляционные отверстия специальные решетки с регулируемым размером отверстий. В теплое время года щель можно сделать шире, в холодное — уже, тем самым сохранив тепло.

Как подготовить квартиру к зиме / УНИАН

Для создания в квартире комфортного микроклимата зимой можно воспользоваться установкой терморегулятора на батареи. Небольшой прибор позволит долгое время автоматически сохранять необходимую температуру.

Как утеплить балкон к зиме

Если ваш балкон зимой как настоящий холодильник, тогда идеальным вариантом будет его профессиональное утепление с установкой или заменой старых окон.

Однако есть и относительно бюджетные советы по подготовке балкона к зиме:

Если рамы старые деревянные стыки можно утеплить поролоном, сверху заклеив специальной оконной лентой;

Промерзающие стены требуется утеплить: здесь подойдет подручный материал – войлок, минвата или старое одеяло можно закрепить или прижать обычным куском фанеры, а конструкцию стянуть шурупами;

По такому же принципу следует подойти к утеплению пола: заметно повлияют на утепление листы пенопласта на полу, которые можно закрыть половой доской.

Как утеплить квартиру к зиме / 1gs.ru

Чем лучше утеплить стену в квартире

Если вы столкнулись с проблемой утепления стены внутри квартиры, обратите внимание на специальный утеплитель. Вне сомнения, что самым подходящим является пенополистирол. Однако не стоит забывать, что для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол.

Если возник вопрос утепления внешней стены квартиры, то одним из самых экономных вариантов остается пенопласт. В то же время обратите внимание на его плотность, которая влияет на эффект удержания тепла. Также для утепления используется минеральная вата. Эти виды утеплителя обычно закрываются специальной фасадной штукатуркой.