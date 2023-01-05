Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту: фокус, проверенный годами

Главред нашел простой и быстрый способ, как очистить сельдь от костей, кожи и внутренностей.

Как правильно почистить сельдь быстро и без костей / ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ни один праздничный стол в Украине не обходится без блюд из маринованной или фаршированной сельди. Из этого вида рыбы также готовят вкусные бутерброды или салаты. Кроме того, сельдь просто нарезают и подают к столу как закуску к картофелю. Не стоит забывать и про всеми любимое традиционное блюдо – селедка под шубой. В общем, вариантов есть много, как приготовить селедку.

Однако очень часто некоторые хозяйки отказываются от приготовления блюд из сельди, поскольку не хотят тратить свое время на ее чистку. Главред рассказывает, как почистить сельдь от костей и кожуры за одну минуту.

Простая пошаговая инструкция по чистке сельди:

Для начала помещаем доску для нарезкив полиэтиленовыйпакет. Это нужно для того, чтобы потом с легкостью убрать все отходы из сельди.

Теперь берем селедку и отрезаем ей голову. Далее с помощью поварских ножниц разрезаем брюшко сельди. Вынимаем икру или молочко. После этого нужно тщательно очистить сельдь от черной пленки, а также отрезать плавники.

Снимаем с доски полиэтиленовый пакет и выбрасываем вместе с ним все ненужные внутренности. Не забываем хорошо промыть тушку рыбы под холодной водой.

Теперь начинаем отделять филе от хребта. С помощью указательного пальца вынимаем несколько ребрышек с правой стороны. После этого подключаем большой палец и начинаем вынимать ребрышки с левой стороны. Таким образом проходимся вдоль всего позвоночника.

Когда дошли до хвоста, то отрезаем его. Теперь мы видим, что на хребте остались все ребра, а также все маленькие косточки.

И напоследок, с помощью пальцев с легкостью отрываем филе от кожицы. Кожицу желательно отрывать именно после того, как вынули позвоночник. Таким образом процесс будет происходить очень просто и быстро.

Вот и все. За одну минуту мы получили хорошее и красивое филе, из которого можно готовить рыбную нарезку, селедку под шубой или любые другие кулинарные шедевры.

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