Как "почистить" печень в домашних условиях: четыре варианта, которые подходят каждому

Диетолог рассказала о 4 способах почистить печень / pixabay, УНИАН

Проводить "чистку" печени в домашних условиях можно каждому. При этом возраст, пол и даже беременность не являются противопоказанием.

Главный вопрос в том, чтобы подобрать способ, который подойдет именно вам, уверена нутрициолог и диетолог Анна Гоголева. Об этом она написала в своем Instagram.

Диетолог рассказала о четырех вариантах очищения печени, которые подойдут каждому человеку. Этими способами можно пользоваться в домашних условиях.

Вариант 1. Правильное питье

Печень постоянно фильтрует кровь и выводит из организма токсины, которые накапливаются из продуктов питания. Поэтому нужно употреблять достаточно жидкости, чтобы выводить из организма токсины. По словам диетолога, речь идет не только о воде – в этом процессе может помочь и горький чай.

Вариант 2. Липофильная форма очистки

Этот вариант основан на том, что к блюдам нужно регулярно добавлять натуральные растительные масла. Растительные жиры – это один из лучших продуктов для детоксикации печени, отмечает диетолог. Можно выбрать, например, масло расторопши, черного тмина, кедровое или оливковое, и добавлять его в пищу по столовой ложке в день.

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Вариант 3. Употребление суперфудов для детоксикации

Для очищения печени можно употреблять экстракты пихты, куркумы, имбиря, артишока. Они увеличивают выброс желчи, которая выводит токсины из печени. При этом, по словам диетолога, пихтовый экстракт стимулирует регенерацию клеток и способствует быстрому восстановлению печени, а также снимает воспаление и очищает лимфосистему.

Вариант 4. Питание

Важную роль играет то, как вы в целом питаетесь. Например, бетаин, который содержится в свекле, прекрасно очищает печень от токсинов. Если же вы приготовите салат из свеклы, и к нему добавите ложку натурального оливкового масла, масла расторопши или кедра, то получите довольно мощную чистку печени. Очистить печень также помогут яблоки, сельдерей, чеснок, расторопша.

Диетолог отмечает, что лучшее время, чтобы проводить очищение печени – это начало весны и конец лета. Однако для того, чтобы начать заботиться о своем здоровье, не стоит ждать какого-то времени года.

Внимание: перед тем, как применять любые советы и рекомендации, нужно проконсультироваться со своим врачом.

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