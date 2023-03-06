Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работает

Чтобы разбить орехи за несколько секунд, вам понадобиться всего лишь молоточек и бумажный контейнер для хранения яиц.

Как быстро почистить грецкие орехи / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Грецкие орехи невероятно полезны для нашего организма. Они насыщены необходимыми витаминами. Орехи улучшают нашу память, работу мозга, снижают уровень стресса и нервного перенапряжения.

Орехи станут отличным дополнением какого-то блюда или просто вкусным перекусом. Диетологи утверждают, что кушать орехи необходимо каждый день, но лучше не переедать их. Считается, что ежедневная порция орехов - примерно 7 штук (до 30 г).

Однако прежде чем употреблять орехи, их нужно очистить от толстой скорлупы. Ни для кого не секрет, что делать это достаточно сложно.

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Многие пытаются раздавить скорлупу руками, держа орех между ладонями. Некоторые люди пытаются разбить орех молотком. Казалось бы, все легко, главное сильнее ударить. Однако это не так просто, как кажется. Если положить орех на стол, пол или другую ровную поверхность, то во время удара молотком он может отскочить куда-то в сторону.

Мы нашли невероятно простой лайфхак, благодаря которому вы сможете очистить сразу много грецких орехов за считанные секунды. При этом у вас не будут болеть руки и орехи точно никуда не будут отскакивать. Стоит отметить, что мы лично проверили этот метод и он действительно работает.

Как быстро очистить орехи

Чтобы невероятно быстро очистить орехи от скорлупы, вам понадобиться лишь молоток и бумажный контейнер для хранения яиц. Нужен именно бумажный, так как он будет смягчать удары и точно не сломается, как пластиковый.

Как быстро почистить грецкие орехи / Главред

Если у вас лоток на 10 куриных яиц, то в каждое отделение нужно положить один орех. Таким образом в лотке у вас должно оказаться 10 орехов. После этого можно начинать бить по ним молоточком.

Как быстро почистить грецкие орехи / Главред

Даже после одного удара орех разобьётся, если целиться именно в место соединения двух частей скорлупы. Чтобы разбить 10 орехов вам понадобиться всего несколько секунд.

После этого вам нужно будет лишь достать съедобную часть ореха со скорлупы и всё, можно кушать.

Как быстро почистить грецкие орехи / Главред

Важно! Перед тем, как вы будете разбивать ореховую скорлупу, её нужно хорошенько вымыть, чтобы бактерии не попали на съедобную часть.

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