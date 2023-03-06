УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работает

6 марта 2023, 13:17
Чтобы разбить орехи за несколько секунд, вам понадобиться всего лишь молоточек и бумажный контейнер для хранения яиц.
орехи
Как быстро почистить грецкие орехи / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Грецкие орехи невероятно полезны для нашего организма. Они насыщены необходимыми витаминами. Орехи улучшают нашу память, работу мозга, снижают уровень стресса и нервного перенапряжения.

Орехи станут отличным дополнением какого-то блюда или просто вкусным перекусом. Диетологи утверждают, что кушать орехи необходимо каждый день, но лучше не переедать их. Считается, что ежедневная порция орехов - примерно 7 штук (до 30 г).

Однако прежде чем употреблять орехи, их нужно очистить от толстой скорлупы. Ни для кого не секрет, что делать это достаточно сложно.

видео дня

Многие пытаются раздавить скорлупу руками, держа орех между ладонями. Некоторые люди пытаются разбить орех молотком. Казалось бы, все легко, главное сильнее ударить. Однако это не так просто, как кажется. Если положить орех на стол, пол или другую ровную поверхность, то во время удара молотком он может отскочить куда-то в сторону.

Мы нашли невероятно простой лайфхак, благодаря которому вы сможете очистить сразу много грецких орехов за считанные секунды. При этом у вас не будут болеть руки и орехи точно никуда не будут отскакивать. Стоит отметить, что мы лично проверили этот метод и он действительно работает.

Как быстро очистить орехи

Чтобы невероятно быстро очистить орехи от скорлупы, вам понадобиться лишь молоток и бумажный контейнер для хранения яиц. Нужен именно бумажный, так как он будет смягчать удары и точно не сломается, как пластиковый.

почистить орехи
Как быстро почистить грецкие орехи / Главред

Если у вас лоток на 10 куриных яиц, то в каждое отделение нужно положить один орех. Таким образом в лотке у вас должно оказаться 10 орехов. После этого можно начинать бить по ним молоточком.

почистить орехи
Как быстро почистить грецкие орехи / Главред

Даже после одного удара орех разобьётся, если целиться именно в место соединения двух частей скорлупы. Чтобы разбить 10 орехов вам понадобиться всего несколько секунд.

После этого вам нужно будет лишь достать съедобную часть ореха со скорлупы и всё, можно кушать.

почистить орехи
Как быстро почистить грецкие орехи / Главред

Важно! Перед тем, как вы будете разбивать ореховую скорлупу, её нужно хорошенько вымыть, чтобы бактерии не попали на съедобную часть.

Вас также заинтересует:

Отключить проверкуПремиальные предложения
орехи грецкие орехи лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:24

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как нельзя называть детей в разных странах мира

13:20

Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделению "Киянина"

13:17

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

13:16

Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человекаВидео

13:13

Месяц учений раз в год вместо срочной службы: Резников предложил изменить военную подготовкуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:10

Будут тянуть с ответом до последнего: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронациюВидео

12:42

Знаменитый бренд Louis Vuitton влип в скандал из-за свастики РФ: в ОП жестко ответили

12:26

"Когда мама дала сотку, чтобы выступил для бабушки": Киркорова в трусах подняли на смехВидео

12:20

Парад победы в Киеве состоится в июне: астролог Влад Росс предсказал исход войны и будущее РФЭксклюзив

Реклама
12:15

Гороскоп на завтра 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

12:01

Венгрия призывает к "капитуляции Украины": Подоляк разнес Будапешт за пляски под дудку ПутинаВидео

11:34

Пригожин затевает бунт: готовит свержение питерского губернатора-друга ПутинаВидео

11:15

Настоящая девушка мечты: как выглядит киберкрасотка из сериала "Чудеса науки" сейчас

11:11

"Дадут телу силу и здоровье": диетолог назвала 4 самых полезных продукта

10:56

Открыл огонь на поражение: срочник РФ в Курской области расстрелял сослуживцев

10:37

Кормление кошки со стола может закончится плачевно: что можно и нельзя давать животномуВидео

10:32

Как вернуть к жизни дерево: простые советы для дачников и способы лечения вишни

10:04

"Захват спецслужбами Украины": в Петербурге переполошились после экстренной посадки Ту-22М3

09:52

Открытие века: найдена звезда-"близнец" Солнца с планетами-копиями Сатурна и Нептуна

09:24

"Я потерял свою красавицу": оккупанты убили молодую защитницу Украины

Реклама
09:16

План мобилизации еще не завершен: Резников заявил, что Генштабу ВСУ нужны специалистыВидео

08:55

Горькое возвращение украинцев к реальностимнение

08:54

Турция пропустила в Черное море подсанкционное судно РФ с военным грузом - СМИ

08:41

Бывшая эскортница получила награду от ГУР: ей пришлось извиняться, а разведчикам оправдываться

08:25

ВСУ не выходят из Бахмута, но проводят маневры по тактическому отводу войск – ISWВидео

08:20

Гороскоп на сегодня 6 марта 2023: Рыбам – знакомства, Водолеям – деньгиВидео

07:44

Спецподразделение ГУР уничтожило башню наблюдения в Брянской области РоссииВидео

07:36

Спасала жизни до последнего вздоха: погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр"

07:20

Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить - рецептВидео

07:05

Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

06:55

Близиться кульминация: провальные атаки РФ создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ - ISWВидео

06:53

Дождется ли Россия ленд-лиза от Китаямнение

06:29

Ситуация сложная, но есть возможность доставлять боеприпасы: в ВСУ рассказали о ситуации в БахмутеВидео

05:15

"На нас охотились": "рот Путина" Соловьёв попал под обстрел в районе УгледараВидео

03:00

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

02:10

Врежет +19: синоптики рассказал о резком потеплении в УкраинеВидео

01:30

Звездная украинская прыгунья в одной рубашке засветила голые бедра

00:51

Зачем 6 марта нужно выбросить всю битую посуду из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

00:05

"Сотни оккупантов не вернутся": ВСУ точными ударами уничтожили россиян в МелитополеВидео

05 марта, воскресенье
23:19

"Отвлекающий момент": РФ хочет обмануть украинцев, используя истребители МиГ-31 - ЖдановВидео

Реклама
22:39

Машину разорвало пополам: ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине

22:16

"Мучительная и тяжелая": на Донбассе продолжается самая трудная битва - ЗеленскийВидео

21:12

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

21:07

Командование РФ ссориться между собой из-за провала в Угледаре : в Генштабе рассказали подробностиВидео

20:38

"Вот так Украина может одержать победу уже летом": Ходжес озвучил сценарий, как разгромить армию РФВидео

20:12

Ани Лорак резко изменилась и показала огромную грудь и пышные бедраВидео

20:07

"Никаких решений без украинцев": Шольц призвал Путина вывести войска и оценил возможность переговоровВидео

20:05

Готов заплатить миллиард: Пугачева и Галкин вот-вот могут продать свой замокВидео

19:41

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

19:41

15-летняя дочь Евгения Кошевого лишилась белокурых локонов

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять