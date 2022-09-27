Как почистить лук без единой слезинки и еще четыре полезных лайфхака с микроволновкой

Главред собрал пять лайфхаков, которые пригодятся любой хозяйке.
Микроволновую печь можно использовать не только для разогревания пищи, но и для решения мелких кухонных задач.
Главред собрал пять лайфхаков, которые пригодятся любой хозяйке.
Чистим лук в микроволновке
Если положить луковицу в микроволновку на 30 секунд, при чистке лука вы не пророните и слезинки.
Твердый хлеб снова свежий
Если вы забыли купить к обеду свежий хлеб, а дома завалялась лишь черствая горбушка – не спешите отчаиваться. Просто положите ломоть в микроволновую печь на полминуты, и он сразу вернет себе желанную мягкость.
Приготовить свежий фреш
Для фреша нужно выжать сок цитрусовых, но жесткие фрукты не всегда "поддаются". Мы знаем, что нужно сделать, чтобы приготовить фреш быстро и легко.
- Разрежьте фрукты пополам.
- Положите в микроволновку на 30 сек.
- Можно выжимать сок для фреша.
Сделать бекон хрустящим без жарки за минуту
Яичница или скрэмбл с хрустящим беконом и овощами — прекрасный вариант для завтрака. И совсем не обязательно жарить бекон: его можно приготовить совсем без масла.
- Возьмите два ломтика бекона.
- Заверните его в несколько слоев бумажных полотенец.
- Готовьте в микроволновке одну минуту.
Воздушный попкорн за 2 минуты
Классическая вкусняшка, без которой не обойтись во время просмотра фильмов и футбола. Воздушное и вкусное лакомство можно сделать дома — понадобятся кукуруза для попкорна и микроволновка.
- Насыпьте 20 г кукурузы в бумажный пакет.
- Плотно закройте и отправьте в микроволновку на 2-4 минуты.
- Попкорн готов.
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