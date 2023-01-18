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Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секрет

18 января 2023, 02:10
Главред рассказывает, как просто и быстро снять пленку с печени, а также делится секретом, в чем лучше всего вымачивать печень перед приготовлением.
куриная печень
Как правильно обработать куриную печень / ua.depositphotos.com

Куриная печень должна быть в рационе каждого человека, ведь она содержит огромное количество витаминов и минералов. В частности, куриная печень богата железом, селеном, калием, цинком, фолиевой кислотой, витамином А, витамином С, витамином В12 и т. д. Поэтому печень важно включать в свой рацион. Главред рассказывает, как правильно обработать куриную печень и в чем лучше всего куриную печень вымачивать.

Как легко почистить куриную печень

Многие хозяйки спрашивают, нужно ли снимать пленку с куриной печени. Однозначный ответ – да, нужно, ведь если пленку не убрать, то она съежится и сделает печень жесткой.

Чтобы просто и быстро снять пленку с печени, нужно ошпарить продукт в кипятке. После этого пленка снимается с печени с невероятной легкостью. Также можно опустить печень на несколько минут в горячую воду – эффект будет таким же. Просто надрежьте пленку и стяните ее с печени. Если пленка плохо отходит, то нужно еще раз ошпарить печень.

После того как пленку сняли, чистка печени не закончилась. Перед приготовлением печень нужно обязательно проверить на то, нет ли на ней кровяных сгустков. Дело в том, что эти сгустки имеют горечь и, если их не убрать, печень получится невкусной. Поэтому обязательно нужно проверить печень на наличие кровяных сгустков и крупных сосудов.

В чем лучше всего вымачивать печень перед приготовлением

Перед приготовлением печень желательно вымачивать, чтобы она точно не имела никакой горечи. Самый оптимальный вариант – это вымочить печень в подсоленной воде. Просто поместите печень в емкость с холодной подсоленной водой на 15-20 минут. Вся горечь, которая осталась в печени, мигом выйдет.

Еще один хороший вариант, в чем можно вымочить печень, это молоко или сливки. Держать печень в молоке или сливках нужно не менее часа. Во время вымачивания молоко (или сливки) впитает в себя всю горечь и неприятный кровяной привкус. Кроме того, после вымачивания печень будет иметь невероятный нежный вкус и будет просто таять во рту.

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