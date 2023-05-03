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Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

Алёна Воронина
3 мая 2023, 02:20
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Все средства, которыми можно обработать кожаную куртку, чтобы она стала как новая, на самом деле есть у нас под руками.
Кожаная куртка, как почистит кожаную куртку
Как правильно почистить кожаную куртку в домашних условиях/ ua.depositphotos.com, сундук

Кожаные куртки долгое время остаются популярными из-за их надежности, универсальности в сочетании с другими вещами и привлекательности. Однако такой материал также через определенный период времени склонен терять свою привлекательность, пачкаться и изнашиваться. Поэтому владельцам этого предмета гардероба будет не лишним знать, как правильно почистить кожаную куртку в домашних условиях.

Такую вещь нужно чистить в несколько этапов. Сначала стоит избавиться от пятен, далее очистить воротник, рукава и манжеты, и лишь после этого браться к очистке поверхности куртки.

Как избавиться от пятен на кожаной куртке

1. Влажная тряпка или моющее средство.

Если пятна не сложные, то и избавиться от них можно очень легко. Смочите чистую тряпку водой и пройдитесь ею по загрязнениям. Большинство пятен можно удалить таким простым способом. Если же просто вода не помогает, нанесите на губку небольшое количество моющего средства.

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2. Спирт

Если на вашей куртке каким-то образом оказалось пятно от чернил, тогда от него можно избавиться, протерев загрязнения тряпкой со спиртом.

3. Уксус

С его помощью можно избавиться от пятен и следов, которые остаются от дождя или снега. Но для обработки уксус нужно растворить в воде, а перед использованием проверить действие средства на небольшом незаметном участке изделия.

4. Зубной порошок

Если на куртке есть свежее жирное пятно, нужно присыпать его зубным порошком, подождать, пока оно впитает жир, а тогда счистить остатки щеточкой.

5. Бензин

Он поможет от жирных маслянистых пятен. Нужно протереть загрязнения чистой тряпкой с небольшим количеством бензина. Затем остатки вещества смыть тряпкой с чистой водой. Запаха бензина можно избавиться, если протереть обработанное место соком лимона.

Как почистить воротник кожаной куртки

Если он не очень загрязнен, то достаточно будет зачистить его теплой водой, можно с добавлением моющего средства.

Еще один эффективный способ – с применением косметического молочка для снятия макияжа. Его нужно нанести на ватный диск, а затем протереть загрязнения.

Кроме этого, можно почистить его спиртом, а затем протереть лимонным соком. Затем нанести глицерин.

Как правильно почистит кожаную куртку
Воротник можно почистить несколькими способами/ скрин

Как очистить манжеты и рукава кожаной куртки

Для этого нужно развести нашатырный спирт в воде в пропорции 1:1. Далее нанести раствор на губку и почистить загрязненные места. После такой очистки нужно протереть материал глицерином.

Как вернуть блеск кожаной куртке

После прохождения нескольких предыдущих этапов можно браться за очистку всей куртки. Предыдущие советы касались очистки наиболее загрязненных мест кожаной куртки, а теперь мы поговорим, как вернуть блеск и привлекательный вид всему изделию в целом после того, как мы уже избавились от пятен.

1. Касторовое масло

Им нужно смочить губку и протереть поверхность изделия, а затем оставить высохнуть.

2. Кофейная гуща

Нужно замотать ее в чистую ткань и протереть этой тканью поверхность изделия.

3. Глицерин и моющее средство для посуды

Смешать по чуточку каждого средства, перемешать, нанести на губку и почистить раствором куртку.

4. Глицерин и вода

Нужно смешать их в равных пропорциях и обработать всю поверхность кожаной куртки.

5. Лимонный сок

Нужно взять ватный диск или кусочек ваты, смочить соком лимона и пройтись по всей поверхности изделия.

6. Апельсиновая корка

Такой способ подойдет лишь для изделий темного цвета, его нельзя применять для светлых курток. Нужно протереть всю поверхность кожурой апельсина.

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