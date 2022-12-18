Как почистить чеснок за 30 секунд: простейший лайфхак, о котором мало кто знает

С помощью микроволновки шелуха сама будет слетать от дольки чеснока.

Как почистить чеснок за 30 секунд / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Чеснок – универсальный продукт, который добавит вкуса огромному количеству блюд. Плов, борщ, запеченный картофель, мясо – это лишь малое количество блюд, куда можно добавить эту пряность.

В некоторых случаях даже один зубчик чеснока может наделить блюдо достаточно яркими красками. Но что делать, если вам понадобиться целая головка чеснока, а то и больше? Ведь ни для кого не секрет, что нужно потратить много времени для того, чтобы очистить чеснок.

Оказывается, есть несколько лайфхаков, которые значительно могут ускорить процесс очистки. Одним из них является способ с миской. Чеснок нужно поместить в миску, накрыть это все другой тарелкой и хорошенько потрусить. Конечно, если чеснок достаточно сухой, то все получится. Но вероятность того, что вам придется дочищать продукт самостоятельно, достаточно высока.

Чтобы лайфхак сработал в любом случае, вам понадобится обычная микроволновка.

Как очистить чеснок с помощью микроволновки

Нужно положить головку чеснока или сразу несколько внутрь микроволновки. Её стоит включить на 15-20 секунд максимум. Под действием температуры шелуха сама начнет отставать от долек чеснока.

После того как время истечет, нужно достать чеснок из микроволновки и просто достать очищенные дольки.

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