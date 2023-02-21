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Как почистить белые стулья: мебель будет сверкать, если воспользоваться 3 средствами

21 февраля 2023, 19:11
Расскажем, чем почистить светлые тканевые стулья, чтобы не повредить материал.
Чем почистить светлые стулья в домашних условиях
Чем почистить светлые стулья в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Светлая мебель – красивая и очень стильная деталь интерьера, но она требует большего ухода, так как на светлой ткани видны загрязнения. В связи с этим возникает вопрос, чем почистить светлые стулья в домашних условиях, чтобы не вызывать представителей химчистки и не приобретать специальные средства.

Как очистить грязные стулья: подготовка

Стулья с мягкой обивкой требуют особого ухода, так как на их поверхности не просто оседает пыль, она способна въестся в ткань и оставить неприятные следы. Поэтому нужно знать, как подготовиться, а также, как очистить грязные стулья.

Процесс приготовления состоит из следующих приемов:

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  • снять все накидки и чехлы;
  • пропылесосить тканевые поверхности;
  • выбрать способы очистки, соответствующие типу ткани;
  • определить тип загрязнения – жир, пыль.

Тканевую обивку стульев нельзя чистить агрессивными средствами. Они способны вывести не только грязь, но и повредить ткань. Также важно в процессе эксплуатации и ухода за стульями избегать излишнего намокания поверхности. Влага может впитываться в наполнитель и создавать благоприятную среду для развития бактерий, а это еще одна причина появления пятен на светлой ткани.

Перед чисткой мебели нужно защитить каркас. Если это дерево, то его может повредить обычная вода, лакированные поверхности боятся агрессивных моющих средств и влаги. Также нужно накрыть пол, чтобы во время чистки не повредить покрытие.

Как почистить дома стулья из ткани

В первую очередь ткань нужно очистить от пыли. Это лучше всего сделать пылесосом. Такую процедуру нужно проводить регулярно, чтобы исключить вероятность появления пятен и разводов после чистки.

Отвечая на вопрос, как почистить обивку стульев в домашних условиях, можно выделить следующие способы:

  1. Пылесос сухой или с функцией влажной уборки. С помощью узкой щелевой насадки убрать пыль. Пылесос нужно поставить на минимальную мощность всасывания, чтобы не повредить покрытие.
  2. Вторым этапом будет обработка пятен и загрязнений выбранным средством.
  3. После этого средство смывается с поверхности влажной губкой.
  4. Поверхность сидения и спинки отжимается с помощью сухого полотенца или любой другой ткани, способной впитать излишки жидкости.
  5. Мебель сохнет при комнатной температуре.

Немного отличается работа с мебелью из кожи, экокожи и кожзама. Подобные материалы не пропускают влагу и с ними будет проще работать, но важно помнить, что агрессивные пятновыводители могут повредить цвет материала. В процессе мытья можно использовать мягкие мыльные растворы или специальные пятновыводители для кожаных изделий. Мебель из экокожи нужно чистить мягкой губкой или салфеткой из микрофибры. Это правило касается и кожи и кожзама. Не стоит сушить такие стулья и кресла феном или обогревателем, материал может деформироваться. Также под запретом абразивные средства.

Чем почистить стулья дома: способы и средства

Чем и как почистить стулья из велюра или другой ткани – вопрос, который имеет сразу несколько ответов:

  1. Мыльный раствор. Для него можно смело использовать жидкие средства для мытья посуды или хозяйственное мыло.
  2. Солевой раствор отлично справляется с загрязнениями. Для этого нужно в литре теплой воды растворить 1 столовую ложку соли. Ткань смачивается в таком растворе и закрепляется на щетке пылесоса.
  3. Когда возникает вопрос, как вывести пятна на мягком стуле со светлой обивкой, стоит воспользоваться порошки, пена или шампуни, предназначенные для мебельной продукции. Их нужно применять строго в соответствии с инструкцией.

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