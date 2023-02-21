Как почистить белые стулья: мебель будет сверкать, если воспользоваться 3 средствами

Расскажем, чем почистить светлые тканевые стулья, чтобы не повредить материал.

Чем почистить светлые стулья в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Светлая мебель – красивая и очень стильная деталь интерьера, но она требует большего ухода, так как на светлой ткани видны загрязнения. В связи с этим возникает вопрос, чем почистить светлые стулья в домашних условиях, чтобы не вызывать представителей химчистки и не приобретать специальные средства.

Как очистить грязные стулья: подготовка

Стулья с мягкой обивкой требуют особого ухода, так как на их поверхности не просто оседает пыль, она способна въестся в ткань и оставить неприятные следы. Поэтому нужно знать, как подготовиться, а также, как очистить грязные стулья.

Процесс приготовления состоит из следующих приемов:

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снять все накидки и чехлы;

пропылесосить тканевые поверхности;

выбрать способы очистки, соответствующие типу ткани;

определить тип загрязнения – жир, пыль.

Тканевую обивку стульев нельзя чистить агрессивными средствами. Они способны вывести не только грязь, но и повредить ткань. Также важно в процессе эксплуатации и ухода за стульями избегать излишнего намокания поверхности. Влага может впитываться в наполнитель и создавать благоприятную среду для развития бактерий, а это еще одна причина появления пятен на светлой ткани.

Перед чисткой мебели нужно защитить каркас. Если это дерево, то его может повредить обычная вода, лакированные поверхности боятся агрессивных моющих средств и влаги. Также нужно накрыть пол, чтобы во время чистки не повредить покрытие.

Как почистить дома стулья из ткани

В первую очередь ткань нужно очистить от пыли. Это лучше всего сделать пылесосом. Такую процедуру нужно проводить регулярно, чтобы исключить вероятность появления пятен и разводов после чистки.

Отвечая на вопрос, как почистить обивку стульев в домашних условиях, можно выделить следующие способы:

Пылесос сухой или с функцией влажной уборки. С помощью узкой щелевой насадки убрать пыль. Пылесос нужно поставить на минимальную мощность всасывания, чтобы не повредить покрытие. Вторым этапом будет обработка пятен и загрязнений выбранным средством. После этого средство смывается с поверхности влажной губкой. Поверхность сидения и спинки отжимается с помощью сухого полотенца или любой другой ткани, способной впитать излишки жидкости. Мебель сохнет при комнатной температуре.

Немного отличается работа с мебелью из кожи, экокожи и кожзама. Подобные материалы не пропускают влагу и с ними будет проще работать, но важно помнить, что агрессивные пятновыводители могут повредить цвет материала. В процессе мытья можно использовать мягкие мыльные растворы или специальные пятновыводители для кожаных изделий. Мебель из экокожи нужно чистить мягкой губкой или салфеткой из микрофибры. Это правило касается и кожи и кожзама. Не стоит сушить такие стулья и кресла феном или обогревателем, материал может деформироваться. Также под запретом абразивные средства.

Чем почистить стулья дома: способы и средства

Чем и как почистить стулья из велюра или другой ткани – вопрос, который имеет сразу несколько ответов:

Мыльный раствор. Для него можно смело использовать жидкие средства для мытья посуды или хозяйственное мыло. Солевой раствор отлично справляется с загрязнениями. Для этого нужно в литре теплой воды растворить 1 столовую ложку соли. Ткань смачивается в таком растворе и закрепляется на щетке пылесоса. Когда возникает вопрос, как вывести пятна на мягком стуле со светлой обивкой, стоит воспользоваться порошки, пена или шампуни, предназначенные для мебельной продукции. Их нужно применять строго в соответствии с инструкцией.

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