Как почистить белую обувь: "хитрые" способы, о которых вы не догадывались

Как почистить белую обувь в домашних условиях / Pixabay/carissarogers

Переменчивая мода в последнее время задает один тренд, который можно встретить во многих вариациях. Многие модели обуви – от кроссовок до повседневных туфель и даже сапог сейчас белого цвета.

При этом светлый цвет присущ не только самой обуви, но и подошве. Это ставит перед владельцами модной обуви вопрос: как ухаживать и сохранять ее надлежащем виде.

Есть несколько простых способов, которые могут помочь сберечь белую обувь и помогут очистить ее от загрязнения.

Как почистить белую обувь в домашних условиях

Для этого пригодятся несколько ингредиентов, которые найдутся практически на любой кухне. Потребуется уксус, стиральный порошок, а также лимонный сок (или перекись водорода).

Порядок действий:

в небольшую емкость насыпьте немного стирального порошка;

добавьте ложку уксуса, лимонного сока или перекиси водорода и размешайте;

полученную смесь куском мягкой материи или губкой наносите на обувь (соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность обуви);

после этого дайте впитаться и оставьте обувь на 10 минут;

по прошествии времени смойте смесь тёплой водой.

Как чистить обувь из белой кожи

Существует проверенный способ, как почистить обувь из белого материала. Для этого необходимо взять небольшую часть меламиновой губки. После этого ее смачивают в воде до размягчения. Таким "инструментом" можно пройтись по белой обуви, стирая грязь, как стирательной резинкой. Если даже после этого на поверхности обуви останутся небольшие частички загрязнения, они легко удаляются обычной тряпкой.

Как отбелить белую кожу

Известен проверенный способ, который эффективно помогает очистить обувь из белой кожи. Для этого понадобится обычная перекись, которая наверняка найдется практически в каждой аптечке. Смочите перекисью обычный ватный диск, после этого протрите им обувь с явными следами загрязнения. Через короткий промежуток времени обработанные участки протрите обычной водой. Добавим, что многие также советуют для очистки обуви использовать белую зубную пасту.

Как убрать желтизну с белой кожи

Если вы заметили на своей обувь желтые разводы или пятна, в помощь может прийти раствор, получаемый из мыла. Для большего эффекта добавьте в раствор совсем немного нашатырного спирта (буквально пару капель). Полученный раствор нанесите на проблемный участок мягкой губкой и слегка протрите. После этого оставьте на пару минут и удалите смесь с места нанесения.

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