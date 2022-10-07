Как почистить багажник: 'волшебные' способы, которые поразят автомобилистов

Уборка багажника автомобиля: что важно помнить / Pixabay/Monfocus / Pexels/Borys Zaitsev

При постоянном использовании автомобиля его багажник так или иначе задействован практически каждый день. В него помещают все необходимые предметы для перевозки – от личных вещей, до строительных материалов.

Нередко при транспортировке может повредиться упаковка сыпучего или жидкого груза, что приводит к неожиданным загрязнениям. Хуже, если груз токсичный или с неприятным, резким запахом.

Рано или поздно необходимость процедуры чистки багажника встает перед каждым автомобилистом. Известны несколько простых и эффективных способов очисти багажника автомобиля от пятен, пыли, разводов и грязи.

Чистка багажника автомобиля

Для этой процедуры выделите достаточное количество времени. Спешка тут ни к чему, ведь при поспешных действиях есть риск все переделывать заново.

Вначале соберите весь видимый мусор в багажнике (бумажки, куски ткани, обертки и т.д.). После этого достаньте съемные части (коврики, съемные панели, запчасти) и тщательно их вытрусите. При необходимости промойте водой с губкой или щеткой и просушите.

Затем почистите все поверхности багажника щеткой или влажной тряпкой. При необходимости используйте специальное чистящее средство. Не лишним будет пропылесосить багажник (автомобильным пылесосом или обычным бытовым, используя специальные насадки). Особое внимание уделите углам, нишам и углублениям, где любит скапливаться пыль и грязь.

Как убрать пятна и неприятный запах в багажнике

Зачастую хозяин даже нового автомобиля может быстро "убить" свой багажник пятнами или неприятными запахами.

И здесь бытовая химия не всегда помогает. Нередко дорогущий препарат из магазина оказывается бессильным против въевшихся разводов и засохших пятен.

Универсальным народным средством является сода.

Порядок действий:

небольшое количество соды насыпьте на губку и добавьте чуток воды;

этим раствором протрите пятна грязи (при необходимости можно обработать весь багажник);

подождите просыхания вязкой массы, а затем уберите пылесосом.

Действенное народное средство – уксус.

Порядок действий:

приготовьте уксус и кусок ткани (например, старого полотенца);

смочите ткань уксусом и оставьте в багажнике на некоторое время в салоне;

после этого удалите тряпку и хорошо проветрите багажник (от неприятного запаха не останется и следа).

Хлоргексидин убивает неприятные запахи.

Порядок действий:

возьмите флакон хлоргексидина (продается в обычных аптеках);

смочите кусок тряпки или губку и протрите все поверхности багажника (при необходимости распылите на труднодоступные участки);

хлоргексидин уничтожит все неприятные запахи в багажнике.

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