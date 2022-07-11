Как побороть страх и тревогу: лайфхаки от врачей

Стресс и тревога являются обычным явлением для многих людей. На самом деле, миллионы людей на всей планете ежедневно испытывают чувство тревоги без причины и стресс.

Многие люди ежедневно сталкиваются со стрессом. Работа, семейные проблемы, проблемы со здоровьем и финансовые обязательства являются частями повседневной жизни, которые обычно способствуют повышенному уровню стресса. На сегодняшний день, главной причиной стресса и сильнейшей тревоги является война, которую россия развязала в Украине.

Более того, такие факторы, как генетика, уровень социальной поддержки, стиль преодоления стресса и тип личности, влияют на уязвимость человека к стрессу, а это означает, что некоторые люди более подвержены стрессу, чем другие.

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Минимизация хронического стресса и тревожного расстройства в повседневной жизни, насколько это возможно, важна для общего состояния здоровья. Это связано с тем, что хронический стресс наносит вред здоровью и увеличивает риск возникновения таких заболеваний, как болезни сердца, тревожные расстройства и депрессия.

Важно понимать, что стресс — это не то же самое, что расстройства психического здоровья, такие как тревога и депрессия, которые требуют лечения у медицинских работников.

Как бороться со страхом и тревогой: лайфхаки

Возьмите тайм-аут. Занимайтесь йогой, слушайте музыку, медитируйте, делайте массаж или изучайте техники релаксации. Отстранение от проблемы помогает, насколько это возможно, очистить голову.

Занимайтесь йогой, слушайте музыку, медитируйте, делайте массаж или изучайте техники релаксации. Отстранение от проблемы помогает, насколько это возможно, очистить голову. Ешьте хорошо сбалансированную пищу. Не пропускайте приемы пищи. Держите под рукой полезные, повышающие энергию перекусы.

Не пропускайте приемы пищи. Держите под рукой полезные, повышающие энергию перекусы. Ограничьте употребление алкоголя и кофеина , которые могут усугубить тревогу и спровоцировать приступы паники.

, которые могут усугубить тревогу и спровоцировать приступы паники. Высыпайтесь. При стрессе организму требуется дополнительный сон и отдых.

При стрессе организму требуется дополнительный сон и отдых. Ежедневно делайте физические упражнения , чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать свое здоровье.

, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать свое здоровье. Сделайте глубокий вдох. Медленно вдохните и выдохните. Медленно сосчитайте до 10. Повторите и сосчитайте до 20, если необходимо.

Медленно вдохните и выдохните. Медленно сосчитайте до 10. Повторите и сосчитайте до 20, если необходимо. Примите тот факт, что вы не можете контролировать все. Чувство тревоги без причины может появляться и исчезать мгновенно. Взгляните на свой стресс в перспективе: действительно ли он так плох, как вы думаете?

Чувство тревоги без причины может появляться и исчезать мгновенно. Взгляните на свой стресс в перспективе: действительно ли он так плох, как вы думаете? Добро пожаловать юмор. Хороший смех имеет большое значение.

Хороший смех имеет большое значение. Сохраняйте позитивный настрой. Постарайтесь заменить негативные мысли позитивными.

Постарайтесь заменить негативные мысли позитивными. Втягивайтесь . Чрезмерная тревожность - состояние, с которым можно бороться. Станьте волонтером или найдите другой способ быть активным в своем сообществе, которое создаст сеть поддержки и даст вам возможность отдохнуть от повседневного стресса.

. Чрезмерная тревожность - состояние, с которым можно бороться. Станьте волонтером или найдите другой способ быть активным в своем сообществе, которое создаст сеть поддержки и даст вам возможность отдохнуть от повседневного стресса. Узнайте, что вызывает ваше беспокойство . В обычное время - это работа, семья, школа и т.д. В военное время - это особенное, сильное чувство страха. Когда звучит воздушная тревога, что делать - вы уже знаете. Прятаться в укрытие и ждать сообщения от властей. Делайте записи в дневнике, когда чувствуете стресс или тревогу, и ищите закономерность.

. В обычное время - это работа, семья, школа и т.д. В военное время - это особенное, сильное чувство страха. Когда звучит воздушная тревога, что делать - вы уже знаете. Прятаться в укрытие и ждать сообщения от властей. Делайте записи в дневнике, когда чувствуете стресс или тревогу, и ищите закономерность. Поговорите с кем-нибудь. Скажите друзьям и семье, что вы чувствуете себя подавленным, и дайте им знать, как они могут вам помочь.

Скажите друзьям и семье, что вы чувствуете себя подавленным, и дайте им знать, как они могут вам помочь. Обратитесь к врачу или терапевту за профессиональной помощью.

Как помочь себе с помощью физических упражнений

Чтобы получить наибольшую пользу от упражнений, постарайтесь каждую неделю посвящать физической активности умеренной интенсивности (например, быстрой ходьбе) не менее 2,5 часов, интенсивным занятиям (например, бегу трусцой или плаванию) не менее 1,5 часа или их комбинации.