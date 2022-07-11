УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как побороть страх и тревогу: лайфхаки от врачей

11 июля 2022, 12:45

Врачи называют действенные способы, чтобы побороть тревогу и панические атаки.

тревога, стресс, волнение
тревога, стресс, волнение / ua.depositphotos.com

Стресс и тревога являются обычным явлением для многих людей. На самом деле, миллионы людей на всей планете ежедневно испытывают чувство тревоги без причины и стресс.

Многие люди ежедневно сталкиваются со стрессом. Работа, семейные проблемы, проблемы со здоровьем и финансовые обязательства являются частями повседневной жизни, которые обычно способствуют повышенному уровню стресса. На сегодняшний день, главной причиной стресса и сильнейшей тревоги является война, которую россия развязала в Украине.

Более того, такие факторы, как генетика, уровень социальной поддержки, стиль преодоления стресса и тип личности, влияют на уязвимость человека к стрессу, а это означает, что некоторые люди более подвержены стрессу, чем другие.

Читайте такжеКак побороть стресс и тревогу - ответ невролога

Минимизация хронического стресса и тревожного расстройства в повседневной жизни, насколько это возможно, важна для общего состояния здоровья. Это связано с тем, что хронический стресс наносит вред здоровью и увеличивает риск возникновения таких заболеваний, как болезни сердца, тревожные расстройства и депрессия.

Важно понимать, что стресс — это не то же самое, что расстройства психического здоровья, такие как тревога и депрессия, которые требуют лечения у медицинских работников.

Как бороться со страхом и тревогой: лайфхаки

  • Возьмите тайм-аут. Занимайтесь йогой, слушайте музыку, медитируйте, делайте массаж или изучайте техники релаксации. Отстранение от проблемы помогает, насколько это возможно, очистить голову.
  • Ешьте хорошо сбалансированную пищу. Не пропускайте приемы пищи. Держите под рукой полезные, повышающие энергию перекусы.
  • Ограничьте употребление алкоголя и кофеина, которые могут усугубить тревогу и спровоцировать приступы паники.
  • Высыпайтесь. При стрессе организму требуется дополнительный сон и отдых.
  • Ежедневно делайте физические упражнения, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать свое здоровье.
  • Сделайте глубокий вдох. Медленно вдохните и выдохните. Медленно сосчитайте до 10. Повторите и сосчитайте до 20, если необходимо.
  • Примите тот факт, что вы не можете контролировать все. Чувство тревоги без причины может появляться и исчезать мгновенно. Взгляните на свой стресс в перспективе: действительно ли он так плох, как вы думаете?
  • Добро пожаловать юмор. Хороший смех имеет большое значение.
  • Сохраняйте позитивный настрой. Постарайтесь заменить негативные мысли позитивными.
  • Втягивайтесь. Чрезмерная тревожность - состояние, с которым можно бороться. Станьте волонтером или найдите другой способ быть активным в своем сообществе, которое создаст сеть поддержки и даст вам возможность отдохнуть от повседневного стресса.
  • Узнайте, что вызывает ваше беспокойство. В обычное время - это работа, семья, школа и т.д. В военное время - это особенное, сильное чувство страха. Когда звучит воздушная тревога, что делать - вы уже знаете. Прятаться в укрытие и ждать сообщения от властей. Делайте записи в дневнике, когда чувствуете стресс или тревогу, и ищите закономерность.
  • Поговорите с кем-нибудь. Скажите друзьям и семье, что вы чувствуете себя подавленным, и дайте им знать, как они могут вам помочь.
  • Обратитесь к врачу или терапевту за профессиональной помощью.

Как помочь себе с помощью физических упражнений

Чтобы получить наибольшую пользу от упражнений, постарайтесь каждую неделю посвящать физической активности умеренной интенсивности (например, быстрой ходьбе) не менее 2,5 часов, интенсивным занятиям (например, бегу трусцой или плаванию) не менее 1,5 часа или их комбинации.

  • Бегайте трусцой, ходите пешком, катайтесь на велосипеде или танцуйте три-пять раз в неделю по 30 минут.
  • Ставьте небольшие ежедневные цели и стремитесь к ежедневной последовательности, а не к идеальным тренировкам. Лучше каждый день гулять по 15-20 минут, чем ждать выходных для трехчасового фитнес-марафона. Многие научные данные свидетельствуют о том, что частота является наиболее важной.
  • Найдите формы упражнений, которые доставляют удовольствие. Экстравертам часто нравятся занятия и групповые занятия. Люди, которые более интровертированы, часто предпочитают заниматься в одиночку.
  • Отвлекитесь с помощью iPod или другого портативного медиаплеера, чтобы загрузить аудиокниги, подкасты или музыку. Многие люди считают, что тренироваться веселее, слушая то, что им нравится.
  • Наймите "приятеля по упражнениям". Часто легче придерживаться режима тренировок, когда вы должны оставаться преданными другу, партнеру или коллеге.
  • Будьте терпеливы, когда начинаете новую программу упражнений. Большинству людей, ведущих малоподвижный образ жизни, требуется от четырех до восьми недель, чтобы чувствовать себя скоординированными и в достаточной форме, чтобы упражнения становились легче.
тревога стресс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:18

Оккупанты ударили по Харькову из РСЗО "Смерч": 3 человека погибли, 31 пострадал, среди них 2 ребенка

13:11

Постоянно хотел спрятаться: Дантес впервые с начала войны выехал из Украины и рассказал о страхеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 июля 2022: Близнецам – выигрыш, Весам – важная встреча, Водолеям – большая удачаВидео

12:59

В Украине начинается третий этап войны: ВСУ идут в контрнаступление - экспертВидео

12:58

"Мы еще не начинали": Данилов объяснил, как западное оружие меняет ход войныВидео

Реклама
12:45

Как побороть страх и тревогу: лайфхаки от врачей

12:31

"Есть 200-е россияне": подробности мощного удара ВСУ на ХерсонщинеВидео

12:21

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

12:01

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла и как привлечь удачуВидео

11:57

Боятся воевать с ВСУ: под Мелитополем десятки оккупантов бросают боевые позицииВидео

11:43

Лупят по центрам принятия решения: российский пропагандист разнылся из-за успехов ВСУ

11:26

HIMARS ломают планы Путина: в США призвали отправить Украине больше РСЗОВидео

11:21

"Их поразрывает Градами": фермеру пришлось выпустить на заминированные поля 120 коровВидео

10:56

Оккупанты РФ нацелились на два крупных города Украины: экстрасенс раскрыл сценарий битвыВидео

10:42

Поражение на войне для диктатора заканчивается гибелью: политолог напомнил о страхе Путина

10:31

Воздушный удар ВСУ: уничтожен пункт управления, склад БК, техника и живая сила РФВидео

10:22

"Как ни в чем не бывало": Осадчая рассказала, как Повалий "рубит" путинские деньги в РФВидео

10:18

"Прилетело" по россиянам: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывыВидео

09:59

Оккупанты дезертируют из Украины целыми ротами: в РФ показали "доску позора"Видео

09:47

Большие потери среди солдат: в Британии рассказали о главной проблеме оккупантов в УкраинеВидео

Реклама
09:37

Бойцы ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине и показали, как выглядит село после деоккупацииВидео

09:36

ВСУ атакуют врага на юге, РФ наступает на Донбассе - британская разведкаВидео

09:20

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

09:04

Путин через тайные каналы добивается переговоров с Западом - КлимкинВидео

08:49

Загробные войска РФ: ВСУ уничтожили командира танкового батальона, который Путин наградил за "героизм"Видео

08:37

Штаны Кремля скоро лопнут, или Почему перелом в войне не за горамимнение

08:31

В Кабмине рассказали, в каких случаях можно не платить за коммуналкуВидео

08:29

Гороскоп на сегодня 11 июля 2022: Близнецам – обман, Скорпионам – проблемы, Стрельцам – тайная информацияВидео

08:17

38 "двухсотых" оккупантов и куча уничтоженной техники: ВСУ разбомбили казармы Росгвардии в ХерсонеВидео

07:56

В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Каха ГогольВидео

07:29

ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал с "евроатлантическими" врагамиВидео

06:49

"Организовать восстание народов": экс-президент Польши захотел уменьшить население РФ до 50 млнВидео

06:27

Украина выиграла себе время: 8 выводов из "хлопков" в тылу российских оккупантовмнение

06:22

В Сети показали трогательную встречу бойца ВСУ с дочкой впервые с начала войны

06:10

Предвещает большие проблемы и приносит небывалый успех: почему мед должен быть в каждом домеВидео

05:30

Врежет +39º: украинцы узнали, когда ждать нового пеклаВидео

05:20

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецептВидео

03:01

Гороскоп Таро на неделю 11-17 июля: Овнам – денежное везение, Близнецам – важные новости, Девам – удачаВидео

02:40

Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихииВидео

02:12

Как освежить джинсы летом без стирки: чрезвычайно простой способ, который сохранит ваше время

Реклама
01:35

Военный эксперт рассказал, как украинцы из разведки ловко обманывают оккупантов

00:51

Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и ПавлаВидео

00:23

"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФВидео

00:07

Не должны становить "живым щитом": украинцев просят срочно покинуть Юг страныВидео

10 июля, воскресенье
23:52

Лукашенко грозит "переворот": белорусские военные отказываются воевать в УкраинеВидео

23:37

Арестович рассказал, как отказался от интервью за $150 тысяч и не "подставил" Зеленского и ЕрмакаВидео

23:02

В "ДНР" двоих пленных "азовцев" приговорили к смертной казниВидео

22:34

"Закончит свою жизнь": Резников прогнозирует распад РоссииВидео

22:22

Зеленский приказал деоккупировать юг: Украина собирает миллионную армию – РезниковВидео

21:50

В Чернобаевке взорвали командный пункт оккупантов: погибли генералы и полковники РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять