Как по следам на коже опознать серьезную болезнь печени - комментарий ученых / Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения предупредили о серьезной опасности неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая представляет опасность, как правило, для людей с лишним весом. Об этом сообщает портал "Медик Форум".

Ученые предупредили об опасности подобного недуга и назвали главный синдром, который проявляется на коже и благодаря которому его можно определить. При НАЖБП в органе скапливается жир и это, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, вплоть до цирроза. Данную болезнь весьма проблематично выявить на ранней стадии, поскольку она не имеет заметных проявлений, однако имеется определенная особенность, по которой ее можно обнаружить позже ‒ пожелтение кожи.

Одними из проявлений желтухи могут стать пожелтение белков глаз или потемнение мочи. В любом из этих случаев рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к врачам. Также "тревожными звоночками" могут стать вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, а также покраснение ладоней.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

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