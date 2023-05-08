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Как пить фруктовый чай: новые знания о необычном напитке ошеломят

Дмитрий Видоменко
8 мая 2023, 15:32 обновлено 8 мая, 15:36
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Чай ‒ очень и очень популярный напиток. Но рано или поздно обычный чай приедается и впору задуматься, к примеру: "Можно ли пить чай с фруктами?".
Чай, фруктовый чай
Как пить фруктовый чай / коллаж ua.depositphotos.com

Всем фанатам чая, которые отдают предпочтение этому напитку перед кофе, порой интересно подумать: "Как пить фруктовый чай?". Ниже мы детально попытаемся ответить на этот вопрос.

Для чего полезен фруктовый чай

Обычно у такого напитка мощный фруктово-приторный аромат, он обладает пряным благоуханием, приятной кислинкой либо обволакивающей свежестью. В основном все зависит от списка использованных ингредиентов, которые в общем и дают полезные свойства этому напитку.

В целом десятки фруктовых чаев могут похвалиться поливитаминным составом. Самые часто встречаемые сочетания – С и Р. Первый отлично укрепляет иммунитет, быстро согревает, обеспечивает стойкость организма к стрессам. Второй – нормализует обмен веществ, давление, ускоряет вывод токсинов из тела. Причем делает достаточно деликатно ‒ так, что человек не ощущает абсолютно никакого дисбаланса в организме.

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Фруктовые чаи положительно влияют на:

  • Пищеварительную;
  • Нервную;
  • Иммунную;
  • Сердечно-сосудистую;
  • Дыхательную систему тела.

Что входит в фруктовый чай

К примеру, чай на основе мяты и мелисы прекрасно успокаивает, прогревает и позволяет избавиться от дискомфортных ощущений в носоглотке. Высокое содержание витамина С в цитрусовых и ягодных компонентах позволяет справиться с инфекционной атакой. В цветочных ингредиентах содержатся нужные микроэлементы, позволяющие нормализовать давление и вывести холестерин.

Кроме того, из традиционных разновидностей фруктовых чаев знатоки отмечают каркаде - чай из суданской розы (она же гибискус). Это напиток насыщенного красного цвета с освежающей кислинкой, который положено употреблять горячим или холодным. В первом случае он мягко согревает, а во втором ‒ если выбрать формат с добавлением мяты, специй, ягод, то можно получить освежающий напиток с ярким вкусом.

Существует много составов фруктовых чаев, куда входят ягоды смородины, земляники, облепихи. Есть и совсем экзотические варианты с, например, кусочками бананов или ананасов, курагой и т.д.

Как заваривать чай с фруктами

Здесь стоит запомнит несколько вещей:

Во-первых, нужно взять стеклянный чайник. Так вы не только сможете следовать технологии приготовления напитка, но и сможете полюбоваться красивой игрой света и цвета жидкости. Но перед использованием чайник обязательно нужно обработать кипятком (чтобы его стенки хорошо прогрелись).

Во-вторых, для чая следует использовать только чистую и отфильтрованную воду. Затем воду кипятят и остужают. Заливать чайную смесь кипятком нельзя, поскольку большая часть витаминов от него теряют свойства. Такая вода должна остыть до минимум до температуры 80-85 градусов по шкале Цельсия.

В третьих, для чая с ягодами и фруктами нужно время заваривания – от пяти до десяти минут. В среднем исходите из расчета: семь грамм заварки на 600-800 миллилитров воды. Но нужно помнить, фруктовый чай заваривается только один раз. Но повторно заливать горячей водой эту смесь не рекомендуется.

Смотрите видео о чае:

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