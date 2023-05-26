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Как пион действует на человека: неожиданный способ применения популярного цветка

Елизавета Бельмас
26 мая 2023, 16:31 обновлено 26 мая, 16:36
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Мы расскажем, как высушить бутон пиона и где его можно применить.
Как пион действует на человека
Как пион действует на человека / коллаж: Главред, фото: instagram juliakasheutova/172flowers

В Украине начался сезон буйного цветения королевского цветка - пиона. Аромат и красота этого растения не оставляет равнодушным практически никого. Главред расскажет, как пион действует на человека и как его можно использовать.

Что можно сделать с пионов - неожиданные решения

Мало кто знает, что пион обладает свойствами, полезными для человека. Из этого цветка можно делать отвары, настойки и другие напитки.

Одним из самых удивительный средств является настойка пиона - она обладает седативным свойством, а вот масло пиона может помочь при варикозном расширении вен.

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Для того, чтобы такое масло сделать - необходимо наполнить банк лепестками пиона и залить качественным оливковым маслом, после чего не менее месяца настоять в темном месте.

А вот для того, чтобы приготовить настой - необходимо залить лепестки холодной кипяченой водой и поставить на водяную баню, где выдержать около 40 минут. Остывший полученный зеленый отвар можно использовать в качестве тоника для лица, разводить им сухие маски в косметических целях, добавлять в ванную и шампуни. Аромат пиона успокоит и отвар придаст волосам блеск.

Также из лепестков пионов иногда делают варенье.

Как пион действует на человека - свойства цветка

Сам по себе пион не только радует глаз и радует ароматом, а и избавляет от тревоги, воспалений, тонизирует. Действующие элементы, которые входят в состав пиона могут стимулировать секрецию желудочного сока, поэтому полезно пить чай с пионом, о котором мы расскажем далее.

Можно ли заваривать цветы пиона в чай - полезный напиток

Помимо того, что пион может положительно влиять на желудок, о чем мы написали выше - он также способен оттенить особенности вкуса чая и придать ему новых оттенков.

Лепестки пиона в чае сделают напиток более нежным и дадут ему кисло-сладкий вкус. Однако для этого нужно знать, как правильно подготовить лепестки.

Как высушить бутон пиона - правильная подготовка

Для того, чтобы добавить пион в чай - необходимо его заранее просушить. Однако важно знать, как правильно это сделать. Лепестки пиона можно высушить в специальном оборудовании, однако также их можно просто разложить на плоскую поверхность в темное сухое место и ждать, пока высохнут самостоятельно. Сушить лепестки на солнце не стоит - оно испарит из цветка все полезные элементы.

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