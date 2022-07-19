УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как пережить сильную жару: ТОП-6 простых и действенных лайфхаков

19 июля 2022, 05:00

Как охладиться в жару дома - существует несколько известных и проверенных способов.

жара
Как спастись от жары - простые советы / Reuters

После недолгой прохлады с дождями синоптики обещают новое повышение температуры воздуха.

Во второй половине лета прогнозируются жаркие дни, когда температура воздуха может достигать максимальных показателей.

Многим людям жара доставляет дискомфорт, а некоторым она прямо грозит осложнениями. Как охладиться в жару дома - существует несколько известных и проверенных способов.

Влажная одежда

Одним из самых простых решений может стать смоченная в воде одежда, надетая на тело в жару. Ученые в один голос добавляют, что испарения реально отбирают тепло.

При этом незаметно для вас сработают законы физики. Ведь для того, чтобы вода, впитавшаяся в одежду, испарилась, необходима энергия. А она как раз и поступит из вашего тела. Тем самым позволив ему хоть немного снизить градус.

Держите руки в холодной воде

В борьбе с адской жарой нередко помогают простые законы физиологии. В емкость с холодной водой можно поместить руки.

Вода
Как спастись от жары - лайфхак с водой / ua.depositphotos.com

Объяснение простое – человеческая кожа является конечной точкой для крови при повышении температуры тела. При этом у ладоней относительно большая поверхность. Поэтому при возвращении температуры тела к нормальной, вы почувствуете прохладу, ведь кровообращение в руках замедлится.

Размещение вентилятора прямо возле окна

В случае, если во время жары вы решите охладиться, попробуйте поставить обычный вентилятор у отрытого окна.

В отличие от вентилятора в центре комнаты, который просто создает циркуляцию воздуха, лювер у окна будет работать настоящим "насосом", который станет доставлять в комнату более холодный воздух с улицы.

вентилятор
Как пережить духоту с вентилятором / Фото pixaby

Какая пища охлаждает

Диетологи утверждают, что в случае употребления в жару карри, это помогает снизить температуру тела.

В чем причина столь необычного эффекта? Невероятно, но факт - острая пища обладает охлаждающим эффектом. К примеру, в карри есть капсаицин – вещество стимулирующее потоотделение. Оно же есть и в перце чили.

А специалисты напоминают, что тем больше потоотделения, тем быстрее можно избавиться от лишней температуры.

Какая одежда спасает от жары

Если хотите понять какая одежда поможет спастись от жары, посмотрите на людей, для которых +40 – обычная температура.

Обратим внимание на бедуинов. За их, казалось бы, причудливыми одеждами скрываются опыт и рационализм. Они привыкли выживать на жаре и знают, как это делать.

Бедуины
Что делать в жару - бедуины знают ответ/ pixabay.com

При этом есть одна обязательная особенность одежды бедуинов. Она всегда свободная. Причина простая – циркулирующий у тела воздух помогает избавляться от пота. Следовательно, это помогает спастись от жары.

Почему душ должен быть теплым

Нередко в дни жары мы стремимся принять холодный душ. Но не всегда такое решение может быть правильным. Ведь реакция организма может быть противоположной и нагретое тело попытается сохранить тепло. То есть холодный душ закроет приток крови к коже, создав, таким образом, тепловую ловушку.

Душ
Как спастись от жары в квартире без кондиционера - поможет душ / Pixabay

Поэтому рекомендация нехитрая - используйте воду, температура которой выше 20 градусов. Душ должен быть слегка теплый, лишь немного прохладный. Он поможет охладиться и не заблокирует приток крови к коже.

Читайте еще:

жара
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:00

Война в Украине будет долгой, уход Путина ничего не изменит - Илия Куса

05:34

Лайма Вайкуле после слухов о смертельной болезни сплясала на закрытой вечеринке

05:00

Как пережить сильную жару: ТОП-6 простых и действенных лайфхаковВидео

05:00

Путин "сдувается", у России нет сил наступать на Донетчине и захватить Харьковскую область – ЖдановВидео

04:30

"Груз 200" из Волгоградской области: ВСУ ликвидировали командира разведроты россиян

Реклама
04:04

Бросила вызов старению: 57-летняя Элизабет Херли произвела фурор в дерзком бикини

03:50

Какой цвет волос молодит после 50 лет: 7 советов по окрашиванию, которые творят чудеса

03:37

Надежда Мейхер показала пышные формы в полупрозрачном боди

03:20

Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецептВидео

03:12

Украине надо бить по военным базам в Крыму: Путин не ответит ядерным ударом - ЖдановВидео

03:00

Арбузы: кому полезно и кому вредно поедать вкусные полосатые ягодыВидео

02:40

Налетят мощные ливни: синоптик дал тревожный прогноз на августВидео

02:14

Оле Цибульской потребовалась срочная медицинская помощь - певица оказалась под капельницей

02:05

Почему Украине ни в коем случае нельзя идти на перемирие с РФ: военный эксперт объяснил

01:35

Наступление на Харьков: военный эксперт объяснил, имеет ли РФ шанс захватить городВидео

00:54

"Расчленю, распотрошу": Анастасия Приходько показала ужасающие угрозы от российских фанатиков

00:51

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:30

Цены обвалились ниже 40 грн/литр: новая стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗСВидео

00:11

Евгений Карась. Обращение к зрадофилам и любителям грызниВидеоблоги

18 июля, понедельник
23:57

Россиянам все труднее, мы продвигаемся шаг за шагом - Зеленский

Реклама
23:37

17-летняя дочь Моники Беллуччи отдыхает в объятиях бойфренда - красавчик показал интимные снимки

23:23

Шантаж, пропаганда и ложь: Кулеба назвал истинную цель Путина и предупредил о ловушкеВидео

22:54

Зеленский анонсировал новые массовые увольнения в СБУВидео

22:41

Зеленский срочно созвал ставку верховного главнокомандующего: подробностиВидео

22:30

"Бегали в панике": на Запорожской АЭС ранены россияне, есть погибшие - мэрВидео

22:28

Лига чемпионов: смотри Динамо Киев – Фенербахче бесплатно актуально

22:19

Анна Кошмал после новости о госпитализации показала идеальную фигуру в нежном цветочном платье

22:17

Выжил в аду Северодонецка: на Буковине в масштабном ДТП погиб военный вместе с семьей - подробностиВидео

22:08

Трупы российских солдат подвозят ежедневно: на Харьковщине оккупанты обустроили моргВидео

21:42

Война переходит на новый этап: российский спецназ пытается уничтожить HIMARS - ЖдановВидео

21:41

Залужный поведал об успехах на фронте благодаря системам HIMARSВидео

21:40

Украину разжарит до +40 и ударит засуха: синоптики предупредили о погодных аномалияхВидео

21:16

Елена Мозговая рассказала душещипательную историю про покойного отца Николая Мозгового

20:52

Россияне вечером мощно ударили по Николаеву, в области много раненых

20:46

Массовый бунт в армии РФ: десятки тысяч отказников не хотят воевать в УкраинеВидео

20:30

Охота началась: Виталий Ким будет платить по 100 долларов за "головы" предателейВидео

20:26

Украина не может сбивать все ракеты РФ: в МВД назвали причинуВидео

20:20

ВСУ героически отбили вражеские штурмы Бахмута и Северска - Генштаб

20:10

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делатьВидео

19:57

"Это как верить в Санта Клауса": в ФРГ "опустили" Путина из-за обещаний по УкраинеВидео

Реклама
19:43

Армия РФ может обстрелять Украину ракетами в ближайшее время: носители высокоточного оружия наготовеВидео

19:36

Скандал во Львове: девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский языкВидео

19:35

Удар по Крымскому мосту и базам РФ: эксперт объяснил законные цели ВСУВидео

19:32

Венедиктова нарушила молчание и впервые высказалась об указе Зеленского

19:27

Если нам придется жить годами в "замороженном конфликте"мнение

19:22

Зеленский просит Верховную Раду уволить БакановаВидео

19:17

Буряты хотят выйти из состава РФ: просят помощи у Байдена

19:16

Сами себя обстреливают: россияне опозорились, обнародовав карту боевых действий

19:05

Валит огромный столб дыма: в Новой Каховке точным ударом уничтожили склады оккупантовВидео

18:58

ВСУ "вломили" российским оккупантам на двух направлениях: враг считает потериВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять