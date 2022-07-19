Как пережить сильную жару: ТОП-6 простых и действенных лайфхаков

Как спастись от жары - простые советы / Reuters

После недолгой прохлады с дождями синоптики обещают новое повышение температуры воздуха.

Во второй половине лета прогнозируются жаркие дни, когда температура воздуха может достигать максимальных показателей.

Многим людям жара доставляет дискомфорт, а некоторым она прямо грозит осложнениями. Как охладиться в жару дома - существует несколько известных и проверенных способов.

Влажная одежда

Одним из самых простых решений может стать смоченная в воде одежда, надетая на тело в жару. Ученые в один голос добавляют, что испарения реально отбирают тепло.

При этом незаметно для вас сработают законы физики. Ведь для того, чтобы вода, впитавшаяся в одежду, испарилась, необходима энергия. А она как раз и поступит из вашего тела. Тем самым позволив ему хоть немного снизить градус.

Держите руки в холодной воде

В борьбе с адской жарой нередко помогают простые законы физиологии. В емкость с холодной водой можно поместить руки.

Как спастись от жары - лайфхак с водой / ua.depositphotos.com

Объяснение простое – человеческая кожа является конечной точкой для крови при повышении температуры тела. При этом у ладоней относительно большая поверхность. Поэтому при возвращении температуры тела к нормальной, вы почувствуете прохладу, ведь кровообращение в руках замедлится.

Размещение вентилятора прямо возле окна

В случае, если во время жары вы решите охладиться, попробуйте поставить обычный вентилятор у отрытого окна.

В отличие от вентилятора в центре комнаты, который просто создает циркуляцию воздуха, лювер у окна будет работать настоящим "насосом", который станет доставлять в комнату более холодный воздух с улицы.

Как пережить духоту с вентилятором / Фото pixaby

Какая пища охлаждает

Диетологи утверждают, что в случае употребления в жару карри, это помогает снизить температуру тела.

В чем причина столь необычного эффекта? Невероятно, но факт - острая пища обладает охлаждающим эффектом. К примеру, в карри есть капсаицин – вещество стимулирующее потоотделение. Оно же есть и в перце чили.

А специалисты напоминают, что тем больше потоотделения, тем быстрее можно избавиться от лишней температуры.

Какая одежда спасает от жары

Если хотите понять какая одежда поможет спастись от жары, посмотрите на людей, для которых +40 – обычная температура.

Обратим внимание на бедуинов. За их, казалось бы, причудливыми одеждами скрываются опыт и рационализм. Они привыкли выживать на жаре и знают, как это делать.

Что делать в жару - бедуины знают ответ/ pixabay.com

При этом есть одна обязательная особенность одежды бедуинов. Она всегда свободная. Причина простая – циркулирующий у тела воздух помогает избавляться от пота. Следовательно, это помогает спастись от жары.

Почему душ должен быть теплым

Нередко в дни жары мы стремимся принять холодный душ. Но не всегда такое решение может быть правильным. Ведь реакция организма может быть противоположной и нагретое тело попытается сохранить тепло. То есть холодный душ закроет приток крови к коже, создав, таким образом, тепловую ловушку.

Как спастись от жары в квартире без кондиционера - поможет душ / Pixabay

Поэтому рекомендация нехитрая - используйте воду, температура которой выше 20 градусов. Душ должен быть слегка теплый, лишь немного прохладный. Он поможет охладиться и не заблокирует приток крови к коже.

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