Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

Для этого потребуется много воды и определенная еда.

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Новогодние праздники - испытание для организма / Коллаж Главред, фото Pixabay

На носу новогодние застолья, которые, как правило сопровождаются жирной тяжелой едой, майонезными салатами, кремовыми тортами и обилием алкоголя.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, рассказала, как пережить новогодние праздники и не растерять своего здоровья. Для этого потребуется много воды и определенная еда. Спойлер - алкоголь можно.

1.Клетчатка

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Клетчатка – это все существующие овощи, крупы, зелень, ягоды, фрукты, бобовые. Вот именно в таком порядке, то есть овощей больше.

Запеканки, рулеты, паштеты, рагу, тушеные, квашеные и свежие в нарезке. Если желудок, кишечник здоровы – больше свежих. Если есть какие-то проблемы – больше в мягком (запеченном, тушеном виде).

Клетчатка – это "подушка", поглотитель всего, что вы добавите к ней: жира, сахара, алкоголя.

2. Мало несвязанного жира и сахара

Все жареные в жире колбасы, студни с сантиметровым слоем смальца сверху, торты и пирожные с масляным кремом (трубочки, "орешки" со сгущенкой и тп) совмещены в один прием пищи почти мгновенно доведут ваш организм до состояния сахарного диабета 2 типа. "Я не шучу: сочетание сахара и жира усугубляют, буквально ломают работу инсулиновых рецепторов и организм оказывается в состоянии инсулинорезустентности", - предупреждает диетолог.

Не жарьте, а тушите, подливая воду и запекайте

Вместо выпечки с кремом приготовьте с плодово-ягодной начинкой, например, штрудель с яблоками и корицей, вареники с вишнями, смородиной, желе, домашним зефиром.

3. Много воды

Вода может быть с лимоном, калиной, клюквой, гранатом. Или компот из сухофруктов без сахара и без меда. "Выпивая воду мы меньше захотим есть, чаще будем ходить в туалет, а это хорошо, потому что и подвигаемся, и в то время не будем есть", - говорит Скиталинская.

4. Алкоголя мало и не крепкого (в идеале – никакого)

Не добивайте свою печень и мозг алкоголем, они и так стрессированы нашей военной жизнью. Не пейте на голодный желудок, сначала обеспечьте "подушку".

Пейте некрепкое, лучше – вино, еще лучше – сухое. Оно поможет лучше перевариться и усвоиться мясным блюдам.

Чередуйте алкоголь с водой.

5. Не только ешьте и пейте

"Мы украинцы, певческая нация - пойте! Народные и современные украинские песни: это объединяет и поднимает дух. Мы нация сильных – найдите силу воли и пойдите прогуляйтесь: по улице, парку, вдохните свежего воздуха. Так еда лучше усвоится, не будет застаиваться, меньше отложится в жир в печени и животе", - говорит диетолог.

Она также рекомендует танцевать.

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