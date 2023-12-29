Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

На носу новогодние застолья, которые, как правило сопровождаются жирной тяжелой едой, майонезными салатами, кремовыми тортами и обилием алкоголя.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, рассказала, как пережить новогодние праздники и не растерять своего здоровья. Для этого потребуется много воды и определенная еда. Спойлер - алкоголь можно.
1.Клетчатка
- Клетчатка – это все существующие овощи, крупы, зелень, ягоды, фрукты, бобовые. Вот именно в таком порядке, то есть овощей больше.
- Запеканки, рулеты, паштеты, рагу, тушеные, квашеные и свежие в нарезке. Если желудок, кишечник здоровы – больше свежих. Если есть какие-то проблемы – больше в мягком (запеченном, тушеном виде).
- Клетчатка – это "подушка", поглотитель всего, что вы добавите к ней: жира, сахара, алкоголя.
2. Мало несвязанного жира и сахара
- Все жареные в жире колбасы, студни с сантиметровым слоем смальца сверху, торты и пирожные с масляным кремом (трубочки, "орешки" со сгущенкой и тп) совмещены в один прием пищи почти мгновенно доведут ваш организм до состояния сахарного диабета 2 типа. "Я не шучу: сочетание сахара и жира усугубляют, буквально ломают работу инсулиновых рецепторов и организм оказывается в состоянии инсулинорезустентности", - предупреждает диетолог.
- Не жарьте, а тушите, подливая воду и запекайте
- Вместо выпечки с кремом приготовьте с плодово-ягодной начинкой, например, штрудель с яблоками и корицей, вареники с вишнями, смородиной, желе, домашним зефиром.
3. Много воды
Вода может быть с лимоном, калиной, клюквой, гранатом. Или компот из сухофруктов без сахара и без меда. "Выпивая воду мы меньше захотим есть, чаще будем ходить в туалет, а это хорошо, потому что и подвигаемся, и в то время не будем есть", - говорит Скиталинская.
4. Алкоголя мало и не крепкого (в идеале – никакого)
- Не добивайте свою печень и мозг алкоголем, они и так стрессированы нашей военной жизнью. Не пейте на голодный желудок, сначала обеспечьте "подушку".
- Пейте некрепкое, лучше – вино, еще лучше – сухое. Оно поможет лучше перевариться и усвоиться мясным блюдам.
- Чередуйте алкоголь с водой.
5. Не только ешьте и пейте
"Мы украинцы, певческая нация - пойте! Народные и современные украинские песни: это объединяет и поднимает дух. Мы нация сильных – найдите силу воли и пойдите прогуляйтесь: по улице, парку, вдохните свежего воздуха. Так еда лучше усвоится, не будет застаиваться, меньше отложится в жир в печени и животе", - говорит диетолог.
Она также рекомендует танцевать.
Вас также может заинтересовать:
- Король новогоднего стола, и даже варить ничего не надо: рецепт шикарного салата Мексика
- Без этой закуски новогодний стол не выйдет: рецепт быстрых праздничных снежек с крабовых палочек
- Это блюдо - звезда на новогоднем столе: рецепт шикарного французкого гратена с картошкой