Как перетереть масло с мукой в крошку: 4 самых лучших способа

Как перетереть масло с мукой в крошку / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие хозяйки любят порадовать своих родных чем-то вкусненьким. Пирог или печенье из песочного теста могут разнообразить любой стол. Некоторые не любят песочное тесто только из-за того, что с ним нужно немного заморочиться.

Вся сложность состоит в том, что к муке нужно добавить масло, при этом все должно быть в консистенции крошки. Но ведь масло - это продукт, который очень быстро тает, а особенно в руках.

Мы собрали самые лучшие способы, которыми пользуются опытные хозяйки. Оказывается, перетереть масло с мукой в крошку можно и делается это достаточно легко.

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Нож

Обычный кухонный нож точно найдется у каждой хозяйки. С его помощью необходимо нарезать масло небольшими кусочками и добавить его в муку. После этого стоит продолжать нарезать масло, которое перемешивается с мукой. Делать это необходимо до тех пор, пока не получится масляная крошка.

Некоторые хозяйки используют сразу два ножа, чтобы процесс был быстрее. В таком случае ножи можно перекрестить или держать в каждой руке по одному.

Как перетереть масло с мукой в крошку / Фото pixabay.com

Терка

Этот способ хороший, но делать все необходимо очень быстро. Перед тем, как начать натирать масло, его нужно заморозить в морозилке, чтобы было легче натирать. Терку также можно остудить.

Если вы понимаете, что масло начинает таять, то лучше его снова положить в морозилку хотя бы на несколько минут.

Уже измельченное масло необходимо перемешать с мукой.

Вилка

Вилка собственно, как и нож, точно найдется на кухне. Масло необходимо нарезать на более мелкие кусочки. После этого стоит взять вилку с длинными тонкими зубцами и начать разминать ими продукт с мукой.

Стоит отметить, что разминать масло необходимо, пока оно не превратится в небольшие комочки размером с горошину.

Ручной измельчитель для масла

По мнению хозяек, это самый лучший способ для измельчения масла. Такой измельчитель имеет округлую форму с изогнутой ручкой и 4 узкими изогнутыми лезвиями.

Необходимо просто взять измельчитель и вдавить лезвия в масло. После этого нужно повернуть его на пол-оборота, поднять и повторить несколько раз быстрыми движениями. Повторять это стоит, пока смесь не станет нужной консистенции.

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