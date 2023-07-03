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Томаты удивят богатейшим урожаем: как пасынковать высокорослые помидоры

Алексей Тесля
3 июля 2023, 04:10
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Какие сорта томатов не надо пасынковать - важные советы дачникам и огородникам.
помидоры
Как пасынковать переросшие помидоры / фото ua.depositphotos.com

Для любого дачника и огородника, выращивающего помидоры, пасынкование томатов – является неотъемлемым ритуалом. Такие действия проводят практически со всеми видами томатов.

Как пасынковать помидоры

Давно замечено, что вовремя проведенная процедура пасынкования, положительно сказывается на плодоношении томатов и обеспечивает получение более крупных и вкусных плодов. Если вовремя провести удаление пасынков на томатах, это позволит перераспределить поступление питательных веществ на плодоношение с излишней вегетации. Так плоды вырастают более крупными и вкусными.

Есть сорта помидоров, которые потенциально дают большой урожай. Это, в основном, высокорослые сорта и такие томаты называют индетерминантными. Обычно подобные сорта отличаются немалыми плодами и радуют хорошим урожаем. Именно поэтому такие кусты надо пасынковать.

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Как правильно формировать высокорослые томаты

Порядок действий:

  • удалить имеющиеся пасынки;
  • пасынковать кусты с промежутком в две недели;
  • на кустах не удалять только нижние завязи;
  • если на кусте много завязей, рекомендуется прищепить его верхушку;
  • при максимальной высоте томата прищепить верхушку куста.

Какие сорта томатов не надо пасынковать

Несмотря на популярность процедуры пасынкования томатов, есть сорта помидоров, которым не нужно ее проводить. Если сорт томатов дает мало боковых побегов, тогда пасынкование таких кустов проводить не следует. Для огородников это плюс, ведь в таком случае существенно облегчается уход за растением.

Кроме того, также увеличивается и урожайность, ведь такие сорта томатов расходуют свои соки на плодообразование, а не на наращивание зеленой массы. Такие помидоры радуют хорошим урожаем и не требуют дополнительного внимания.

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