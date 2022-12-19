Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

Расскажем о причинах неприятностей, и как отпугнуть собаку запахом.

Какой запах отпугивает собак гадить / pixabay.com

Владельцы домашних питомцев, как никто другой знают, что такое неприятные запахи. Если животное взяло за привычку гадить в одном и том же месте, а регулярная уборка не помогает, стоит подумать, какой запах отпугивает собак гадить. Эти животные имеют очень острый нюх и некоторые запахи для них слишком агрессивны. Поэтому "ароматерапия" для питомцев – эффективный способ отучить их от нехорошей привычки.

Собака гадит в квартире: причины

В норме взрослое животное может вытерпеть между прогулками и не испачкать полы или ковер, но бывают случаи, когда питомцы регулярно преподносят неприятные сюрпризы. Такому поведению есть объяснение. Считается, что на то есть несколько причин:

щенки – если собака маленькая, лужицы и кучки легко объяснить неспособностью контролировать все процессы организма. По мере взросления животное будет сдерживаться и звать хозяина гулять;

престарелые животные также могут испражняться в квартире и причиной тому возраст и отсутствие сил сдержаться;

собаки, которых недавно взяли домой – в данном случае причиной может быть непонимание животного, как себя вести в новой обстановке и с новыми людьми рядом, это проходит со временем;

стресс – это еще одна причина, почему собака может гадить в квартире. Если вы меняли место жительства, взяли домой новое животное, в доме появился новый член семьи, то вполне возможно питомец просто растерялся.

Все эти причины легко исправимы. Животному нужно дать время, чтобы успокоиться и привыкнуть к новым условиям.

Еще одной причиной могут быть болезни – глисты, цистит, простатит, заболевания почек, ослабление сфинктера, травмы и повреждения спинного мозга и др. Если не было стрессов, прогулки регулярны и не было других неприятностей, стоит обратиться к ветеринару.

Запахи, которые отпугивают собак

Решить проблему временно помогут покупные или народные средства, чтобы собака не гадила. На "место преступления" питомца наносится вещество с неприятным для него запахом.

Если вы задаетесь вопросом, как отвадить собаку гадить под дверью, калиткой, на ковер или пол, то стоит знать, что нюх этих животных в 400 раз острее, чем у человека. Некоторые запахи для собак являются раздражителями и даже могут вызвать притупление нюха. Именно от них животные убегают подальше.

К запахам, которые не любит собака относят:

Природные запахи – перец (черный, кайенский), чеснок, цитрусовые, лаванда, полынь, табак. Химические – лаки, краски, клеи, уксус, хлорка, аммиак, спирт, средства для очистки стекла и растворители.

Также можно приобрести специальные спреи-отпугиватели, которыми обрабатывают место, где гадит собака. Такие средства продаются в зоомагазинах.

Как отучить собаку гадить дома: 2 способа

Отучить животное портить мебель, полы и ковры можно с помощью неприятного для него запаха. При этом его нельзя бить или кричать. Собака может лишь испугаться, и проблема усугубиться.

Чтобы отпугнуть собаку запахом в первую очередь нужно обработать это место специальным раствором или природным веществом. Как вариант – натереть это место острым перцем, кожурой от цитрусовых или выдавить сок фруктов, обработать его полынью. Также можно нанести покупные средства. Не стоит использовать вещества с сильным запахом (ацетон, лаки, краски и т.д.), они могут навредить животному, лишив его на какое-то время нюха.

Вторым шагом будет установка четкого графика выгула животного, чтобы приучить ждать от прогулки до прогулки. Важно поощрять собаку за проделанные дела на улице.