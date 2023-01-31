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Как отучить кота драть диван и обои: способы, которые быстро помогут хозяину и питомцу

31 января 2023, 05:00
Если вы ищете способ, как отучить кошку драть мебель, присмотритесь к когтеточке. Перед покупкой нужно правильно ее выбрать, чтобы животному было комфортно.
Коты
Не пытайтесь угадать, почему кот царапает обои, и ни в коем случае сильно не ругайте за это своего питомца / ua.depositphotos.com

Хозяева хвостатых часто ищут ответ на вопрос, как отучить кошку драть все подряд. Причин такого поведения может быть много, однако не нужно забывать, что для котов точить когти – вполне естественная потребность. Им нужно, чтобы лапы были в нормальном состоянии и позволяли хорошо бегать, прыгать и даже охотиться за мышами. Чтобы кот прекратил точить когти обо все домашние предметы, нужно помочь животному решить вопрос с гигиеной лап, а где-то и проявить смекалку.

Почему кот начал драть обои

Как людям нужно принимать душ и чистить зубы, так и котам нужны свои ритуалы для поддержания гигиены. Человеку сложно справиться без обычных удобств, а котам без специального места, где можно было бы подточить когти. Вот этому кошки и начинают пробовать на лапу мебель и обои в доме.

В обоях достаточно объемная текстура, которая напоминает котам такое привычное дерево, об которое можно поточить когти. Их поведение продиктовано инстинктами, и поскольку в отличие от своих предков им приходится жить в домах и квартирах, где вряд ли найдешь пенек, они работают лапами по обоям. Осознавая поведение котов, вы поймете, как отучить кота лазить по стенам.

Кот не сознательно вам вредничает. Просто он решает свой вопрос с уходом за лапами так, как он видит это необходимым в сложившихся условиях.

Как защитить обои от кошек

Чтобы понять, как отучить кота прыгать на обои, проявите смекалку. Постарайтесь отвлечь животное от места у обоев и мебель, где оно постоянно точит когти. Проблемное место в квартире можно покрыть тканью или заставить мебелью. Пригодится и пленка на обои от кошек. Это временно, пока ваша кошка не приучится к когтеточке.

Можно купить игрушки. Вдруг вашему питомцу очень скучно, а с игрушками станет веселее. Так кошка отвлечется от того же привычного уголка дивана.

Как отучить кошку драть обои и мебель

Купите когтеточку и приучите к ней кота

Когда будете выбирать когтеточку, в первую очередь вспомните о потребностях вашего питомца. Если кот или кошка начинают раздирать обои, облокачиваясь на стену, прямо как на ствол дерева, тогда нужно выбрать вертикальные и угловые столбики. Они должны быть обмотаны джутовым канатом.

Если вы вдруг увидели, что кот запускает когти в ковровое покрытие рядом с его лежанкой сразу после того, как животное проснулось, подберите игровой комплекс, подшитый ковролином. Часто коты любят спать в изолированных домиках и точат там об стенки своих когти.

Если кот начал драть дверь, сделайте выбор в пользу угловых конструкций и наклонных дощечек. Они должны быть обшиты сизалевым волокном. Такая текстура будет напоминать кошке дерево.

Как научить кошку пользоваться когтеточкой

Для начала выберите модель, которая будет подходить лучше всего. Обычно хорошая когтеточка длиннее тела кошки в момент, когда она стоит на задних лапах. Когтеточка не должна шататься, особенно когда кошка запускает в нее когти.

Конструкцию поставьте в правильном месте. Найдите ту зону, где кошка особенно усердно точит свои когти, и загородите ее когтеточкой. Может быть, вам понадобится и несколько таких конструкций. Чаще всего кошки точат когти рядом со своей лежанкой, у входной двери или туалетом.

Сделайте для котов отдельный уголок. Когтеточка, лоток и миски, если у вас несколько хвостатых, у всех должны быть свои. Так питомцам будет более комфортно.

Хозяину нужно показать кошке, как пользоваться когтеточкой. Просто поднесите к ней кошку и проведите лапой животного по шершавой поверхности. Можно это сделать пару раз для закрепления результата.

Хвалите кошек. Видите, что они правильно и где надо поточили когти? Угощайте их лакомством!

К когтеточке можно прикрепить игрушку или даже лист полюбившихся кошке обоев.

Дрессируйте кошек

Чтобы кошка не драла обои и обивку мебель, можно применить метод негативной ассоциации. Когда питомец в очередной раз отправиться точить когти не туда, куда надо, скажите ему: "Фу!" или "Нельзя!". Нужно говорить строгим голосом и нести кошку к когтеточке. Известно, что такой метод может быть эффективным при воспитании абиссинцев, рэгдоллов и ориенталов.

Постригите коту когти

Когти котам нужно стричь два раза в месяц специальным когтерезом. Осторожно, подрезать следует только треугольный кончик, иначе у кота пойдет кровь из пальца и понадобится специальная пудра.

Колпачки на когти

Кошка домашняя и не выходит на улицу – можете попробовать затупить ей когти защитными колпачками. Метод гуманный и не требует удаления когтей. Такие колпачки обычно из силикона, мягкого пластика или резины. Они закрепляются на коготь безопасным клеем и спадают естественным путем.

Колпачки придется менять каждые несколько недель. Причем они также могут и спадать, поэтому нужно каждый день проверят лапы.

Конечно, в первые дни кошке будет дискомфортно – она станет неуклюжей и попытается снять колпачки зубами. Впрочем, на 3-4 день животное привыкнет, сможет выпускать когти, но не царапаться.

Не забывайте, что накладки на ногти не подходят кошкам, у которых индивидуальная непереносимость силиконов. Если вы заметили, что лапы краснеют, чешутся или отекают, немедленно снимите накладки и вернитесь к другим безопасным методам.

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