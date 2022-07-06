Как отстирать воротник и манжеты рубашки: 5 золотых способов с подручными средствами

Как постирать воротник и манжеты рубашки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Рубашки – это особенно капризные вещи нашего гардероба. Самыми грязными частями такого предмета одежды являются воротник и манжеты. Если первые больше всего впитывают в себя кожный жир и пот, то вторые кроме этого еще и пачкаются всем подряд, чего вы можете коснуться своими рукавами. Поэтому вопрос, как отстирать воротник и манжеты рубашки, всегда будет актуален всем, кто имеет хоть одну "представительницу" такого вида одежды в своем шкафу.

Но чтобы сделать их снова чистыми, не обязательно использовать дорогостоящие магазинные средства. На самом деле есть ряд народных рецептов, которые помогут вам быстро и эффективно отстирать воротник и манжеты рубашки.

При этом стоит запомнить, что все народные средства наносятся на загрязненные места до стирки. А после этого нужно постирать рубашку либо вручную, либо в стиральной машине, подобрав для нее соответствующий режим согласно материалу, из которого она изготовлена.

Итак, отстирать воротник и манжеты рубашки можно с помощью следующих средств.

1. Хозяйственное мыло

Рубашку увлажняем водой, после чего натираем загрязненные места обычным хозяйственным мылом. Затем замачиваем вещь в воде и оставляем отмокать на несколько часов.

Стоит отметить, что у этого варианта есть множество различных вариаций, и можно применять любой из них. Например, можно натереть воротник и манжеты хозяйственным мылом, после чего положить влажную рубашку в целлофановый пакет на несколько часов, чтобы влага за это время не испарилась.

Когда несколько часов пройдут, стираем рубашку вручную или в стиральной машинке.

2. Средство для мытья посуды

Эффективно отстирать воротник и манжеты рубашки также поможет обычное средство для мытья посуды, которое вероятнее всего у всех есть под рукой. Перед стиркой всего изделия нужно вручную постирать проблемные места с помощью такого средства.

3. Шампунь

Таким же способом, как и в предыдущем пункте, нужно постирать воротник и манжеты с помощью обычного шампуня. После этого стираем всё изделие удобным для вас способом.

4. Тальк

Такое простое средство эффективно поможет убрать следы дезодоранта и кожного жира. Посыпаем порошком загрязненные места, которые следует предварительно увлажнить водой. После этого замачиваем и оставляем на ночь. Утром нужно постирать всё изделие.

5. Уксус

Еще одним подручным средством, которое поможет убрать желтизну на воротнике и манжетах рубашки, является уксус. Нужно смочить в веществе ватный тампон и потереть им пятна. Через 10-15 минут ополосните рубашку в чистой воде. Если пятна не исчезли – попробуйте повторить то же самое еще раз.

Полезные советы для стирки рубашки

Перед тем, как стирать рубашку, стоит "пройтись" по ней щеткой, особенно с внутренней стороны. Таким образом вы уберете остатки ороговевших частичек кожи, и последующая стирка будет более эффективной.

Рубашку стоит стирать чаще, до того, как пот и грязь успеют въесться в ткань. Ведь потом отстирать их будет гораздо труднее.

Как правильно сушить выстиранную рубашку

После стирки рубашки, например, в стиральной машинке нужно отключать режим отжима, ведь это может навредить ткани и форме изделия. Лучше, чтобы вода с рубашки потом сама стекла.

Сушить выстиранную рубашку нужно на вешалке, чтобы она не теряла свою форму. Если же вешалки нет, то лучше повесить ее за воротник, чтобы все остальные части изделия свисали книзу.

Читайте также: