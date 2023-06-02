Как отстирать пятна от пота: 2 дешевых и действенных способа

Белая одежда - это красиво, однако не совсем практично, особенно летом. Как убрать пятна от пота на белой одежде - читайте далее.
Как удалить желтые пятна на белой футболке - по свежим следам
В том случае, если вы обнаружили грязь на своей новой футболке и задумались, как отстирать пятна от пота - не беда. Есть самое универсальное и дешевое средство, которое поможет вам справиться с этой проблемой.
Свежие пятна отстирываются проще всего, для этого вам понадобится всего лишь жидкое хозяйственное мыло и вода.
Сделайте раствор концентрированной мыльной воды и замочите в нем вещь на полчаса. Когда 30 минут пройдет - можно отправить вещи в привычную стирку. Это поможет избавиться от пятен.
Как убрать старые желтые пятна от пота - если сразу не заметили
С застарелым пятнами бороться тяжелее, однако всё равно возможно. Для этого вам понадобится сода или перекись аптечной концентрации.
Перекись можно нанести на пятно перед стиркой на 10 минут, а кашицу из соды, слегка разведенную водой - необходимо выдержать на пятне около получаса, после чего отправить вещь в стирку привычным образом.
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