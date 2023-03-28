Как отстирать очень грязные носки: 3 способа, которые улучшат вид вещей до неузнаваемости

Если пятна на носках застарелые или очень сильные, обычная стирка не поможет от них избавиться. Но можно применить более мощные методы для устранения проблемы.

Есть простые способы, которые помогут отстирать очень грязные носки/ ua.depositphotos.com

Одними из самых загрязненных вещей преимущественно являются носки, именно поэтому их приходится очень часто менять и стирать. Но часто возникает вопрос, как стирать очень грязные носки, для которых обычный цикл стирки в машинке или вручную уже не помогает.

Если вы заметили, что на выстиранных носках всё равно остаются въевшиеся пятна, и простой порошок или гель для стирки их "не берет", придется применять "тяжелую артиллерию". Есть несколько простых в применении, но в то же время эффективных способов, как отстирать очень грязные носки.

1. Сода

Если носки очень грязные, то часто не обойтись без замачивания. Это лучше делать с применением соды. Нужно растворить в 1 литре теплой воды несколько полных столовых ложек соды, положить в этот раствор носки и оставить их на ночь, чтобы отмокали. Утром постирать в стиральной машине или вручную. Если будете стирать в машинке, то стоит к порошку добавить пол стакана соды.

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2. Белый столовый уксус

Этот способ подойдет лишь для белых носков. Вам нужно смешать 150 мл 9-процентного уксуса с 1 литром прохладной воды. Положить носки в раствор и оставить их на ночь. Утром нужно достать их из раствора, хорошо отжать влагу и постирать привычным для вас способом. При этом при стирке белых носков можно также использовать отбеливатель.

3. Кальцинированная сода и нашатырный спирт

Этот способ подойдет как для белых, так и для цветных вещей. Сначала нужно смыть с ткани верхний слой грязи. Для этого нужно налить в таз теплую воду и добавить гель для стирки, который можно также заменить шампунем или гелем для мытья посуды или воспользоваться хозяйственным мылом. Постирать в этой воде носки, чтобы избавиться от тех загрязнений, которые свежие и еще не очень въелись.

Далее будет этап, который призван устранить более серьезные загрязнения. В таз нужно налить 2 литра воды, добавить 2 столовые ложки кальцинированной соды и хорошо перемешать. Затем добавить 50 мл нашатырного спирта. Тщательно намылить каждый носок хозяйственным или любым другим мылом. Наилучший эффект может быть, если использовать специальное мыло для удаления пятен.

Далее нужно оставить носки в растворе, при этом верх таза с водой накрыть пищевой пленкой для лучшего эффекта. Через час достать носки из раствора и постирать привычным способом.

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