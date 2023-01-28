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Как отстирать кухонные полотенца до идеала: 3 способа, которые бесследно уничтожат жир и грязь

28 января 2023, 14:58
Отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца можно даже с применением подручных средств.
Стирка, полотенца, стиральная машина
Есть несколько народных способов, как отстирать кухонные полотенца от жира и запаха/ ua.depositphotos.com

Всем хочется, чтобы кухонные полотенца как можно дольше оставались чистыми и свежими. Но как только вы проведете на кухне один вечер за приготовлением пищи, спохватиться не успеете, как ваше только что выстиранное полотенце уже снова будет нуждаться в стирке. Ведь на кухне ему достается самая большая порция загрязнений, среди которых сильнейшие – это жирные пятна.

Поэтому, наверное, никогда не потеряет актуальности распространенный вопрос, как отстирать кухонные полотенца от жира и запаха. К сожалению, простая стирка в машинке не всегда может хорошо справиться с этой задачей.

Если вы будете стирать полотенца в стиральной машине, то стоит для белых тканей выбирать как можно более высокую температуру (около 90 градусов), для цветных – около 40 градусов. Но такая процедура поможет лишь тогда, когда они не сильно загрязнены.

Для того, чтобы отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца, понадобится уже "тяжелая артиллерия". Для этого можно применить одно из действенных народных средств.

1. Стирка с отбеливателем

Этот способ подойдет лишь для белых или светлых тканей.

Отбеливатель можно использовать не только по его прямому назначению, но и для того, чтобы хорошо постирать кухонные полотенца. Это средство хорошо удалит жирные пятна и загрязнения растительного происхождения. Кроме этого, после стирки с отбеливателем полотенца пройдут дезинфекцию и не будут иметь неприятного запаха.

Нужно выбирать только кислородсодержащий отбеливатель. Сначала полотенца стоит замочить в холодной воде, а только тогда бросать в барабан машинки. В отсек для стирального порошка залить 175 мл отбеливателя (примерно три четверти стакана).

По желанию можно также добавить стиральный порошок. В таком случае его нужно сыпать первым и сначала дать машине его забрать, а лишь тогда заливать отбеливатель.

2. Вываривание

Цветные полотенца вываривать нельзя – они могут потерять свой цвет. Этот способ можно применять лишь для белых и светлых полотенец.

Нужно заполнить большую кастрюлю водой на две трети и добавить стиральный порошок, отбеливатель или пятновыводитель. Нужно рассчитывать, чтобы на 1 л поды получалось 2 столовые ложки моющего средства.

Кастрюлю поставить на средний огонь, положить в воду полотенца, довести до кипения, а затем кипятить на малом огне от 15 минут до 2 часов, в зависимости от типа материала и степени загрязненности. Время от времени нужно помешивать содержимое кастрюли.

3. Стирка с уксусом

Нужно во время стирки в машинке со стиральным порошком добавить в отсек для кондиционера пол стакана или стакан 9%-го уксуса. Он попадет в барабан на этапе полоскания и удалит неприятные запахи с полотенец.

Однако этот способ предполагает хорошее проветривание полотенец после стирки, ведь вместо неприятных кухонных запахов от них может пахнуть уксусом. Чтобы избавиться от этого запаха, просто высушите полотенца на открытом воздухе.

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