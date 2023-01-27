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Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забывают

27 января 2023, 03:30
Главред делится простыми секретами, как легко и просто отрастить волосы в домашних условиях.
девушка, волосы
Как сделать так чтобы волосы росли очень быстро? / ua.depositphotos.com

Длинные и шелковистые волосы – мечта каждой барышни. Довольно часто в ежедневной суете мы забываем об элементарных правилах ухода за волосами. Поэтому они становятся сухими и тусклыми, а кончики становятся секущимися. Однако есть много простых трюков, которые помогут восстановить волосы, а также заставят их расти намного быстрее. Главред делится простыми секретами, как легко и просто отрастить волосы в домашних условиях.

Простые правила по уходу за волосами

1. Мойте волосы качественным безсульфатным шампунем. Не пожалейте средств и купите шампунь, в составе которого нет таких компонентов как SLS (Sodium Lauryl Sulfate) или SLES (Sodium Laureth Sulfate). Безсульфатный шампунь содержит натуральные компоненты, а потому бережно очищает волосы, не вредя им.

2. Каждый раз как моете голову обязательно используйте бальзам, ведь он придаст волосам объем, блеск, а также сделает их гладкими и послушными. Кроме того, 1-2 раза в неделю не забывайте наносить на волосы питательные маски. Также для активации роста волос стоит приобрести репейное масло. Его можно использовать в чистом виде, нанося на волосы по всей длине или добавляя в шампуни и маски.

3. Ополаскивайте волосы холодной водой. Возможно, это довольно неприятно, однако именно прохладная вода помогает отрастить волосы и поддерживает их в хорошем состоянии.

4. После мытья волосы нужно мягко промокать полотенцем из микрофибры. Кроме того, некоторые леди любят сразу же надевать полотенце на волосы и так ходить с ним. Этого делать не стоит, ведь даже мягкое полотенце может повредить ваши волосы. Также стоит отказаться от сушки волос с помощью фена.

5. Не мойте волосы часто. Если вы ежедневно будете мыть свои волосы, то пользы они от этого не получат никакой. Из-за частого мытья волос потеряет свой натуральный блеск, а также станет очень слабым.

6. Возьмите себе за правило не ложиться спать сразу же после того как помыли голову. Если вы будете спать с мокрыми волосами, то утром на вашей голове будет просто "катастрофа". Прежде всего, мокрые волосы из-за трения о подушку сильно травмируются в течение ночи. Более того, утром вы проснетесь с запутанными волосами, которые потом нужно будет долго расчесывать и укладывать.

7. Правильно расчесывайте волосы. Заметьте, что мокрые волосы расчесывать не стоит. Лучше подождать, пока они немного подсохнут. Кроме того, начинать расчесывать волосы нужно с кончиков, постепенно поднимаясь к корням.

8. Регулярно подстригайте кончики. В погоне за длиной многие барышни не хотят подрезать волосы. Однако даже бережный уход за волосами не может избавить вас от секущихся кончиков. Поэтому не забывайте подстригать волосы один раз в три-четыре месяца.

9. Внесите изменения в питание. Старайтесь чаще есть рыбу, ведь она богата белком, витаминами А и В, а также Омега-3 жирными кислотами. Также в рацион стоит включить больше фруктов и овощей. Кроме того, не забывайте следить за водным балансом.

10. Спите на шелковых наволочках. Стоит забыть о хлопковом постельном белье, поскольку оно травмирует ваши волосы. Лучше использовать шелковые наволочки, которые не вызывают трения.

11.Старайтесь не нервничать, поскольку из-за стресса рост волос может значительно замедлиться. Да и для всего организма это не приносит никакой пользы.

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