Как отрастить ресницы дома: несколько простых способов получить кукольный взгляд

Длинные и густые ресницы - мечта практически каждой женщины.

Как отрастить ресницы дома / коллаж фото ua.depositphotos.com

Однако иногда с ресницами не везет от природы, а иногда они теряют свои качества из-за, например, наращивания ресниц. Исправить эту ситуация можно, далее расскажем как.

Как сделать ресницы длиннее и гуще в домашних условиях - правильный уход

Для начала стоит осознать, что ресницы, как и любая другая часть тела, требуют хорошего ухода. Очень важно не допускать ошибок, чтобы ситуация не усугублялась. Важно - расчесывать ресницы, чтобы стимулировать их рост, массажировать веки, прикладывать компрессы из чая или других трав. Также важно не тереть лишний раз глаза и после консультации с врачом принять витамин В.

Как отрастить ресницы дома - действенная маска

Для того, чтобы ресницы хорошо росли, можно пробовать использовать домашние маски. Одна из них - из петрушки.

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Для неё необходимо максимально сильно измельчить петрушку и сделать из неё смесь с добавлением касторового масла. Такую маску на веках необходимо продержать около 10 минут.

Чем можно мазать ресницы чтобы они росли - популярные и работающие средства

Помочь ресницам вырасти может помочь косметическая сыворотка или народное средство из масел. Сделать его достаточно просто - необходимо смешать равных пропорциях касторовое, миндальное и оливковое масло (если у вас нет аллергии) и кисточкой тонким слоем наносить на ресницы ежедневно. Пока не увидите результат.

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