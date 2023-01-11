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Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазина

11 января 2023, 08:30
Помыть микроволновку лимонной кислотой - необычный лайфхак пригодится на каждой кухне.
Микроволновка
Как помыть микроволновку лимоном / Pixabay/Structuro, Аtbmarket

Микроволновая печь является надежным помощником на любой кухне. Практичный и удобный бытовой прибор служит для многих целей – от размораживания продуктов до запекания вкуснятины.

Однако при интенсивном использовании СВЧ-печь рано или поздно загрязняется. Даже регулярная уборка не всегда способна вычистить все образовавшиеся пятна и незаметные жирные разводы. Поэтому возникает вопрос - как помыть микроволновку внутри.

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений

Есть простой, но надежный способ очистки микроволновой печи даже от сильных загрязнений. Для этого не потребуются дорогие составы бытовой химии.

Порядок действий:

  • подготовьте простую холодную воду и пищевой уксус;
  • смешайте воду и уксус в пропорции 1 к 1 (например, по полстакана каждой жидкости);
  • поставьте стакан с получившимся раствором в микроволновку и включите на полную мощность;
  • оставьте нагреваться на протяжении 5–10 минут;
  • открывайте дверцу СВЧ-печи не сразу, а через 10-20 минут;
  • получившаяся уксусная баня позволит легко убрать грязь обычной губкой.

Как очистить микроволновку с помощью соды

Давно известен эффективный способ очистки микроволновой печи от въевшейся грязи и жира с помощью обычной соды. Для этого используйте принцип обработки рабочих поверхностей СВЧ-печи горячим паром.

Порядок действий:

  • налейте в стеклянную тару 500 мл воды;
  • добавьте туда столовую ложку обычной пищевой соды и размешайте;
  • получившуюся смесь поставьте в камеру микроволновки и включите на максимальную мощность на 10-15 минут;
  • после остывания грязь легко убирается влажной губкой.

Как очистить микроволновку с помощью перекиси водорода

Для этого способа очистки СВЧ-печи понадобиться вода, мыло, а также перекись водорода.

Порядок действий:

  • в емкость со 100 мл воды добавьте одну чайную ложку тёртого мыла;
  • затем всыпьте в раствор такое же количество перекиси водорода;
  • перемешайте смесь и используйте ее для очистки микроволновки;
  • в получившемся растворе смочите губки и нанесите средство на внутренние поверхности печи;
  • затем включите СВЧ-печь буквально на полминуты, после чего смойте мыльную пену вместе с грязью.

Как быстро отмыть микроволновку с помощью лимона

Для этого способа понадобится простая вода, лимон и лимонная кислота.

Порядок действий:

  • в емкость добавьте около поллитра воды;
  • всыпьте в воду столовую ложку лимонной кислоты;
  • затем добавьте сок одного лимона и размешайте смесь;
  • получившийся состав в стеклянной или керамической посуде поставьте в СВЧ-печь и включите на максимальный режим на 5-10 минут;
  • откройте дверцу микроволновки через 10-15 минут и выньте емкость, тарелку и круг;
  • протрите рабочие поверхности и камеру внутри губкой.

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