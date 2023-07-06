Как открыть банку без открывалки и ножа: 2 лайфхака, которые могут спасти жизнь

Мы расскажем, что делать, если нужно открыть банку, а прибора для этого нет.

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Как открыть банку без открывалки и ножа / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы не знаете, когда случится такой момент, что вам придется задуматься над тем, как отрыть жестяную банку без открывали.

Моментов, когда нам действительно приходится выживать в дикой природе довольно мало. Тем не менее, вы можете быть в походе или могут случиться другие обстоятельства, и единственное, что окажется в вашем шкафу - это консервные банки.

На случай, если это произойдет, мы предоставляем вам трюк, как легко открыть консервную банку.

Один блогер рассказал и обяснил, как открыть банку без открывалки и ножа. Как это сделать? Вам понадобится грубая, но плоская поверхность, например, бетон или тротуар.

Переверните банку вверх дном и быстро верхом потрите ею поверхность. Затем переверните и прижмите банку с двух сторон. Если вы все сделали правильно, то крышка сразу же сорвется. Если нет, попробуйте потереть её снова. Вы никогда не знаете, когда вам понадобится этот трюк, чтобы спасти вашу жизнь.

Также смотрите видео про не менее действенный способ открыть банку без ножа:

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