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Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способа

23 февраля 2023, 19:48
Всего несколько способов с использованием минимального количества подручных материалов помогут легко отделить яичный желток от белка.
яйца
Как разделить желток и белок / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие хозяйки умело готовят разные блюда на кухне и любят порадовать своих родных вкусной выпечкой. Нередко они готовят изысканные блюда, после которых только одна мысль: "пальчики оближешь".

Однако во время готовки каждый может столкнуться с разными проблемами и неудобствами. Одной из самых распространенных является отделение яичного желтка от белка. Это неудивительно, ведь именно яйцо является неотъемлемой частью многих блюд.

Если во время отделения пленка желтка порвалась, то можно смело брать другое яйцо, ведь тогда блюдо может просто не получиться. Этот процесс может стать серьезной проблемой во время готовки. Особенно, если вы рассчитывали на одно количество яиц и в холодильнике просто не осталось запасных.

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Вы будете удивлены, но есть несколько способов, которые помогут вам легко разделить желток от белка. Вы смело можете выбрать самый подходящий для вас и пользоваться им постоянно.

1 способ

1 способ отделения белка от желтка является самым обычным и традиционным. Вам необходимо осторожно разбить яичную скорлупу посредине, чтобы получилось две целых части. Тогда желток нужно перебрасывать с одной половины скорлупы в другую. Делать это необходимо до тех пор, пока у вас не останется лишь желток.

Важно: это достаточно сложный способ, ведь вы рискуете разорвать пленку желтка об яичную скорлупу. Делать все нужно очень осторожно.

2 способ

Этот способ уже легче, чем предыдущий. Вам просто необходимо разбить яйцо в мисочку и ложкой достать оттуда желток. Однако часть белка может пристать к желтку и тут нужно постараться.

Также можно воспользоваться своими вымытыми руками. Можете просто постараться достать желток рукой и очистить его от белка, перебрасывая из одной руки в другую.

3 способ

Этот способ набрал большую популярность в Tik-Tok. Вам понадобиться лишь яйцо, пластиковая бутылка (лучше с узеньким горлышком) и миска. Яйцо необходимо разбить в миску. После этого нужно взять бутылку, сжать её, чтобы вышел воздух, прислонить горлышко к желтку и разжать бутылку, чтобы желток будто всосался в нее.

4 способ

Вам понадобится пластиковая лейка. Яйцо нужно разбить прямо в эту лейку. Белок самостоятельно через дырочку в лейке опуститься вниз, а желток останется в чаше.

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