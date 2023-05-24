Как отделить селедку от костей одним движением: безумный фокус

Каждая хозяйка имеет свои трюки во время чистки селедки на шубу. Впрочем, есть очень простой лайфхак по чистке сельди, о котором мало кто знает.

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Как разделать селедку на праздничный стол? / Коллаж: Главред, фото: Instagram / maryna_ivash, fish_dolphin_

Сельдь под шубой – это вкус детства, который очаровывает своим неповторимым вкусом и теплой ностальгией. Без этого блюда не обходится ни один праздничный стол, ведь оно символизирует украинское гостеприимство. Каждая хозяйка имеет свои трюки во время чистки селедки на шубу. Впрочем, есть очень простой лайфхак по чистке сельди, о котором мало кто знает. Главред рассказывает, как почистить селедку быстро и без костей с помощью всего лишь одного движения.

Как разделать селедку на шубу

Перед обработкой сельди нужно подготовить рабочее место. Уберите все лишнее со стола, подготовьте острый нож, ножницы, пинцет, а также разделочную доску и бумажные полотенца. Заметим, что лучше брать пластиковую доску, поскольку деревянная доска сильно впитывает запахи. Если у вас только деревянная доска, то можете застелить на нее полиэтиленовый пакет. Таким образом после обработки сельди доска останется чистой.

После этого берем селедку и отрезаем ей голову, поставив нож под первый плавник. Помните, что нож должен быть под углом 45 градусов.

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Теперь берем ножницы и разрезаем брюшко. Удаляем все внутренности и очищаем селедку от черной пленки. После этого сельдь нужно промыть под проточной водой.

Далее снова берем в руки нож и делаем надрез вдоль спинки. На этом этапе также удаляем спинной плавник.

Теперь нужно снять кожицу. Отделяем ее, начиная с загривка.

Наконец настало время для обработки сельди от костей. С помощью ножа делаем небольшой надрез посередине хвоста. Далее берем селедку за два хвостика и перекручиваем ее от себя на 360 градусов. Теперь натягиваем хвостики в разные стороны, разделяя сельдь на две части. После этого берем ту часть, на которой остался позвоночник, и руками отделяем ее от костей. Маленькие косточки можно быстренько вытянуть с помощью пинцета. Далее вам остается лишь отрезать кончики хвоста и нарезать филе сельди на кусочки.

Теперь вы знаете простой трюк, как обработать сельдь за хвост. Отныне чистка селедки на шубу или какое-то другое блюдо больше не будет занимать у вас много времени. Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить селедку под шубой по-новому:

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