УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

28 октября 2022, 05:08

Главред подготовил для вас три невероятных секрета, с помощью которых вы справитесь с чисткой селедки за пять минут!

Селедка
Простые секреты по чистке сельди / ua.depositphotos.com

В Украине ни один праздничный стол не обходится без блюд из сельди. Из этого вида рыбы можно приготовить традиционное блюдо, которое готовили наши мамы и бабушки, – селедку под шубой. Кроме того, сельдь можно вкусно мариновать, фаршировать или готовить из нее аппетитные салаты.

Однако некоторые хозяйки избегают приготовления вкусностей из этого вида рыбы, поскольку не любят его чистить. Главред подготовил для вас три невероятных секрета, с помощью которых вы справитесь с чисткой селедки за пять минут!

Секреты по чистке сельди:

Первый секрет. Чтобы филе вашей сельди очень легко отделилось от мелких костей, нужно завернуть его в бумажное полотенце или газету и немного постучать им по столу. Таким образом кости лучше будут отделяться от рыбы.

Второй секрет. Хребет рыбы вытянется гораздо легче, если вы положите вашу сельдь брюшком вниз и плотно прижмете ее к дощечке. Теперь переверните рыбу и осторожно удалите хребет. Кстати, мелкие кости также отстанут вместе с позвоночником.

Третий секрет. Кожура из рыбы моментально отстанет, если вы сделаете возле головы небольшой надрез и захватите кожуру рукой. Далее легким движением руки отделите этот участок от рыбы. Не забудьте вытереть кожицу с помощью салфетки, чтобы она не скользила.

Теперь вы можете с легкостью приготовить любое блюдо из сельди и удивить своих знакомых невероятной техникой чистки этого вида рыбы. Приятного аппетита!

Вас может заинтересовать:

кухня рыба лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:08

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

04:30

"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

04:03

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

03:25

Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдатыВидео

03:20

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

Реклама
02:57

"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

02:28

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорывВидео

01:50

Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развалаВидео

01:03

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

00:55

"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким КардашьянВидео

00:51

Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливойВидео

00:12

Когда Украина получит системы ПВО NASAMS: в Пентагоне дали ответВидео

00:08

Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

27 октября, четверг
23:41

"Там должен сидеть Путин": сын Джорджа Клуни нарисовал будущее российского диктатора

23:32

"Варвары бьют": Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергиейВидео

23:12

Бежит от уголовного дела: Роднянский рассказал, от чего спасается Собчак

23:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

22:41

"Совсем охамели": Путин пожаловался, что убили его другаВидео

22:22

Армия Украины наступает в Луганской области и продвинулась на двух направленияхВидео

22:14

Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: "Будет серьезный ответ"Видео

Реклама
21:51

"Людей не жалеют совсем": Путину привиделись немыслимые потери в войне в УкраинеВидео

21:36

Путин "выкладывает на стол" последний козырь в войне против Украины – ПионтковскийВидео

21:35

"Мир сошел с ума": аналитик заявил, что в будущем человечество ждет неизбежный ядерный конфликтВидео

21:25

Китай объявил о "твердой поддержке" России и режима ПутинаВидео

20:57

"Ты красотка, но тебе нужна помощь": нетрезвая Мадонна в чулках показала странный танецВидео

20:48

Буданов рассказал, что ускорит побег оккупантов из ХерсонаВидео

20:42

Напал на Украину, а "виноват" – Запад: Подоляк разнес пропагандистские заявления ПутинаВидео

20:37

Сергей Стерненко. Путин снова угрожает ядеркой: чего ждать?Видеоблоги

20:22

Предательница Лорак лишись квартиры за 1,5 миллиона долларов из-за своей позиции

19:49

Владимир Остапчук высказался о личной жизни после новости о разводе

19:47

"К краю пропасти мы подойдем": астролог сделала тревожный прогноз на ноябрьВидео

19:45

Путин выступил на форуме Валдай: наляпал об Украине и во всех бедах обвинил ЗападВидео

19:44

Как избавить кухонное полотенце от неприятного запаха: 3 способа от опытных хозяек

19:27

Отступление россиян из Херсона – это информационная операция: Зеленский раскрыл "подвох" плана РФ на югеВидео

19:22

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

19:20

Россияне убивают всех украинцев одинаковомнение

19:17

"Нам не нужен ядерный удар по Украине": Путин сделал важное заявлениеВидео

19:04

Джонсон станет во главе проекта "план Маршалла" по восстановлению Украины – The TelegraphВидео

18:38

Время пришло: Путин появился на публике с синими руками и выпуклыми венамиВидео

18:27

Канделаки выложила в Сеть фото израильского паспорта Собчак, с которым та убежала из РФ

Реклама
17:51

"Путин проигрывает": российские элиты рассматривают варианты, как жить без диктатора – The EconomistВидео

17:41

Появилось видео, как Собчак пешком бежит через белорусско-литовскую границуВидео

17:39

Владимир Зеленский одобрил рекордное увеличение военного бюджетаВидео

17:30

Украину атакуют опасных метеорологических явлениях: синоптики предупредили о неприятном сюрпризеВидео

17:27

Певец Витас в баре подрался с чиновником и забрызгал тому лицом газом из баллончика

17:24

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

17:13

Перебросили несколько БТГ, ожидают уличных боев: оккупанты готовятся оборонять Херсон – ЖдановВидео

17:04

Россия требует "признать" Крым и "уступить" Донбасс, переговоров быть не может – ЗеленскийВидео

16:49

"Солнышко любит правду": Ани Лорак и Слава Каминская обменялись любезностями

16:38

Аналитик спрогнозировал, когда и кого Китай поддержит в войне России и УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять