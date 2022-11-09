Как отбить мясо без молотка, шума и брызг: простые секреты

Мясо можно отбивать без молотка / ua.depositphotos.com

Мясные блюда есть в рационе почти каждого человека, ведь из этого продукта можно приготовить невероятно вкусные рулетики, котлеты по-киевски или просто пожарить отбивные. В любом случае вкус будет несравним.

Однако перед тем как приступить к приготовлению блюд, мясо нужно отбить. В противном случае мясо будет жестким и блюдо будет испорчено. Этот процесс очень кропотливый, ведь когда мы отбиваем мясо – грохот слышат даже соседи. К тому же во время отбивания брызги разлетаются по всей кухне. Главред собрал для вас простые секреты, как отбить мясо, чтобы не было ни шума, ни брызг. Кроме того, есть способы, как отбить мясо без молотка. Об этом читайте далее.

Как отбить мясо, чтобы не было брызг?

Чтобы во время отбивания мяса не было брызг, нужно завернуть его в пищевую пленку. Только после этого можете отбивать мясо. Стоит отметить, что пищевая пленка может легко порваться при отбивке мяса, поэтому желательно брать крепкую пленку, например, для замораживания продуктов.

Если пленки нет, то есть еще один секрет. Мясо будет отбиваться без брызг, если его положить на несколько минут в морозильную камеру. К тому же такое мясо будет гораздо легче нарезать.

Как отбить мясо без шума?

Снизить уровень шума в десятки раз во время отбивания мяса поможет обычное кухонное полотенце. Желательно брать большое полотенце, ведь его нужно сложить в 3-4 слоя и постелить под доску для нарезки.

Есть более радикальный метод отбивания мяса без единого шума. Такой метод подходит тем, у кого дома есть маленькие дети, которые спят. Чтобы не разбудить малышей, нужно застелить полотенце как рассказано выше, потом на него положить разделочную доску, а уже сверху доски положить еще одно полотенце. Далее хорошо обертываем мясо в пищевую пленку (желательно в несколько слоев) и кладем его на разделочную доску поверх полотенца. Теперь можно спокойно отбивать мясо, шума не будет вообще.

Как отбить мясо без использования кухонного молотка?

Иногда бывают так, что кухонного молотка нет под рукой, однако приготовить что-нибудь вкусненькое ну очень хочется. В этом вам может помочь обычный кухонный нож, стеклянная или пластиковая бутылка, а также скалка для теста и толкушка для картофельного пюре.

Как отбить мясо кухонным ножом?

Кухонный нож идеально справляется с отбиванием мяса. Не зря таким образом отбивают мясо все профессиональные шеф-повара. Чтобы отбить мясо ножом, нужно найти самый большой нож, который только есть на вашей кухне. Маленьким ножом вы не сможете нормально отбить мясо. Когда подходящий нож найден, начинайте отбивать мясо не острой его стороной, а тупой. Стучите по мясу в разных направлениях, а затем переверните его и также хорошенько отбейте с помощью ножа.

Как отбить мясо бутылкой?

Еще одним действенным методом отбивания мяса без использования молотка является стеклянная бутылка. Чтобы воспользоваться этим методом, нужно перевернуть бутылку вверх дном и горлышком бутылки отбивать мясо. Можете также отбить мясо и донышком бутылки, если вам так удобнее.

Заметим, что отбивать говядину стеклянной бутылкой нужно очень осторожно, ведь у этого вида мяса очень жесткие волокна. Потому бутылка может случайно расколоться, а осколки попадут на мясо. Лучше всего стеклянной бутылкой отбивается мясо курицы.

Также неплохо справляется с отбиванием мяса пластиковая бутылка, наполнена доверху водой. Перед тем как отбивать мясо оберните донышко бутылки пищевой пленкой и можете обрабатывать мясо.

Как отбить мясо скалкой для теста?

Отбить мясо без молотка также поможет скалка для теста. Просто заверните ее в пищевую пленку и начинайте отбивать мясо. Также с легкостью отбить мясо поможет толкушка для картофельного пюре.

Это и все способы отбивания мяса без кухонного молотка, которые мы собрали для вас. Выбирайте свой и пользуйтесь с удовольствием. Однако помните, что чрезмерное отбивание мяса может привести к тому, что оно потеряет сок и станет сухим после приготовления. Важно соблюдать меру.

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