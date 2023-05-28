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Как отбить куриное филе без молотка: ошеломительные секреты от умелых хозяек

Алина Дембицкая
28 мая 2023, 16:09 обновлено 28 мая, 16:09
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Главред рассказывает, чем можно отбить куриное филе, если рядом нет кухонного молотка.
мясо, куриное филе
Как отбить мясо без молотка? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый из нас любит полакомиться аппетитными мясными рулетиками, сочными отбивными или невероятно вкусными наггетсами. Чтобы приготовить все эти блюда, нужно выполнить одно важное действие – отбить мясо. Чаще всего хозяйки используют для приготовления этих вкусностей куриное филе, поскольку оно считается одним из нежнейших видов мяса. Главред рассказывает, чем можно отбить куриное филе.

Для начала ответим на вопрос, нужно ли отбивать куриное филе, ведь оно и так очень нежное. Куриное филе обязательно нужно отбивать, ведь таким образом сухожилия размягчаются, в результате чего мясо становится невероятно мягким.

На какой поверхности лучше отбивать мясо

Опытные хозяйки не советуют отбивать мясо на сухой деревянной доске. Все дело в том, что доски, которые изготовлены из дерева, хорошо впитывают в себя влагу. А это не очень хорошо, ведь и мясной сок доска также хорошо впитывает. Именно поэтому умелые хозяйки пользуются невероятным трюком: перед отбиванием мяса они смачивают деревянную доску в воде. С помощью этого простого секрета, доска не будет впитывать в себя мясной сок.

Чем можно отбить мясо на отбивные

Есть несколько доступных инструментов, с помощью которых можно с легкостью отбить мясо, если рядом нет специального молотка.

Первый инструмент – это кухонный нож. Для отбивания мяса вам понадобится самый большой нож, который вы только найдете. Чтобы отбить мясо с помощью кухонного ножа, нужно сначала завернуть кусочек мяса в пищевую пленку, а после этого отбивать его тупой стороной ножа. Это очень действенный способ отбивания филе, ведь мясо не будет брызгать соком в разные стороны. К тому же, шума вообще никакого не будет.

Следующий инструмент для отбивания мяса – стеклянная бутылка. Просто переверните бутылку вверх дном и начните отбивать мясо. Можно также отбивать куриное филе и донышком бутылки. Делайте так, как вам удобнее. Заметим, что мясо можно отбивать также пластиковой бутылкой, предварительно набрав в нее воды. В любом случае, перед отбиванием не забудьте обернуть бутылку пищевой пленкой.

Еще один действенный инструмент для отбивания мяса – скалка для теста. Перед отбиванием ее нужно обернуть в пищевую пленку и можно приступать к работе. Также неплохо справляется с отбиванием куриного филе толкушка для картофельного пюре.

Теперь вы знаете, чем заменить молоток на кухне, если нужно быстро отбить отбивные. В общем, вариантов есть множество. Не бойтесь проявить фантазию на пути к созданию фантастических блюд из куриного филе.

Смотрите видео о том, действительно ли мясо вредит здоровью:

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