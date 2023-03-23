Как отбелить тюль от серости и желтизны: 5 способов с необычайным эффектом

Есть несколько действенных способов, которые помогут отбелить тюль в домашних условиях – он станет, как новый.

Есть несколько простых способов отбелить тюль от серости и желтизны/ ua.depositphotos.com

После приобретения тюля конечно же хочется, чтобы он как можно дольше сохранял свой белоснежный вид. Однако время неумолимо, и после определенного периода пребывания такого текстиля дома он может не только накопить на себе различные пятна, но и пожелтеть или посереть. После такого "испытания временем" вернуть белый цвет тюлю бывает не так уж легко.

Есть несколько эффективных способов, как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно.

1. Соль и средство для мытья посуды

Нужно налить в таз достаточное количество воды, чтобы при погружении в нее тюля он полностью покрылся жидкостью. Добавить в воду от 0,5 до 1 кг соли (нужно учитывать величину тюля) и 1 столовую ложку жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешать и тогда положить туда тюль. Температура воды должна быть не более 60 градусов.

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Тюль нужно оставить в таком растворе на 2 часа. Далее достать его и хорошо прополоскать.

2. Перекись водорода и нашатырный спирт

Наполнить таз водой, температура которой должна составлять примерно 60 градусов. Лучше не превышать температуру воды, чтобы не повредить материал. Добавить 3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Оставить тюль в воде на 20 – максимум 30 минут. Далее постирать его в стиральной машине привычным способом с использованием стирального порошка.

3. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и пищевая сода

Такой способ подходит для применения во время стирки в стиральной машине. Нужно положить в барабан тюль, добавить туда 2 таблетки аспирина, положив их внутрь тюля.

В отделение для предварительной стирки лотка в машинке нужно засыпать примерно 1 столовую ложку соды. В основной отдел для стирального порошка добавить либо порошок, либо гель для стирки.

Стирать тюль нужно на деликатном или ручном режиме, включив также режим предварительной стирки. Температуру нужно выставлять самую низкую, чтобы не повредить материал. Стоит отказаться от отжима в машинке, ведь это может повредить или помять тюль.

4. Хозяйственное мыло и марганцовка

Небольшое количество натертого на терке хозяйственного мыла растворить в нескольких ложках горячей воды. Тогда смесь добавить в таз с горячей водой, температура которой должна составлять 30-25 градусов. В примерно половине литра воды растворить щепотку марганцовки – стоит отмерить чуточку на кончике ножа. Когда марганцовка растворится, раствор обязательно нужно процедить, и только тогда выливать жидкость в таз с водой.

Замочить тюль в этом растворе на 10-15 минут, затем хорошо прополоскать.

5. Сода и стиральный порошок

Налить в таз воду температуры 30 градусов. Добавить по две столовые ложки соды и стирального порошка, размешать и положить в воду тюль. Оставить отмокать на 30 минут. Далее постирать в стиральной машинке, выбрав деликатный режим без отжима.

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