Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

Чтобы отбелить кроссовки от желтизны, можно воспользоваться несколькими подручными средствами.

Есть несколько эффективных способов, как отбелить кроссовки/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Белые кроссовки уже длительное время не сходят с пика популярности. Такую обувь можно смело сочетать с разными видами одежды и использовать в разных стилях. А еще кроссовки – это просто очень удобно, поэтому они смело занимают первую позицию среди предпочтений многих людей и становятся неотъемлемой частью обувного гардероба на протяжении всего года.

Но есть несколько "но". Во-первых, такая обувь довольно быстро пачкается. Белый цвет, к сожалению, не долго сохраняет свою белизну, особенно в условиях влажной погоды, поэтому кроссовки требуют постоянного внимания и очистки.

Еще одно "но" заключается в том, что со временем такая обувь может пожелтеть. И если избавиться от свежей грязи достаточно легко и не затратно по времени, то вопрос, как отбелить пожелтевшие кроссовки, может стать настоящей проблемой.

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Есть ряд эффективных способов, чем отбелить белые кроссовки от желтизны и сделать так, чтобы они снова засияли.

1. Стиральный порошок и столовый уксус

Нужно смешать небольшое количество первого и второго ингредиентов и нанести их на кроссовки с помощью старой зубной щетки. Аккуратно почистить этой щеткой со смесью всю поверхность, кроме подошвы.

Подошву можно очистить с помощью зубной пасты. Ее также можно наносить старой зубной щеткой.

2. Гель для стирки и лимонная кислота

Этот способ подойдет, если нужно отбелить кроссовки из ткани.

В таз нужно налить примерно 2 литра теплой воды, добавить небольшое количество геля для стирки и 80 г лимонной кислоты. Если нужно будет большее количество воды, то и количество лимонной кислоты также стоит увеличить.

Опустить в раствор кроссовки и оставить на некоторое время отмокать. Но перед этим стоит удостовериться, насколько качественно прикреплена подошва – если кроссовки дешевые или во время их изготовления использовался некачественный клей, замачивание их в воде может привести к тому, что подошва отклеится.

Далее можно "пройтись" по ткани нежесткой щеткой, если материал достаточно прочный, чтобы выдержать такую обработку.

3. Зубная паста, моющее средство для посуды и сода

Все три ингредиента смешать в отдельной емкости примерно в одинаковом количестве. Хорошо перемешать.

Смесь нужно наносить на кроссовки старой зубной щеткой, при этом наносить ее надо толстым слоем. Далее обработать щеткой всю поверхность, включая подошву. Особое внимание следует уделить швам, которые тоже чернеют во время ношения обуви. После этого промыть обувь, можно сделать это под проточной водой.

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