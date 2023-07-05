Как отбелить подошву на кроссовках зубной пастой, содой и лимонным соком

Существуют простые и эффективные способы отбелить подошву.

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Как отбелить подошву на кроссовках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Со временем и активным использованием кроссовок подошва может стать серой, потерять свою первоначальную белизну и выглядеть непрезентабельно. Однако, не спешите ставить на них крест!

Существуют простые и эффективные способы отбелить подошву, которые помогут вернуть вашим кроссовкам новый и свежий вид.

Сода и зубная щетка

Сода - это универсальное решение для многих бытовых проблем, включая отбеливание подошвы на кроссовках. Смешайте небольшое количество соды с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции.

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Нанесите эту пасту на зубную щетку и тщательно прочистите подошву кроссовок, концентрируясь на самых загрязненных участках. После этого промойте кроссовки водой и дайте им высохнуть.

Лимонный сок и солнечный свет

Лимонный сок - еще одно эффективное средство для отбеливания подошвы на кроссовках. Выжмите немного свежего лимонного сока на губку или тряпку и нанесите его на подошву.

Равномерно распределите сок по поверхности подошвы и оставьте кроссовки на солнце на несколько часов. Ультрафиолетовые лучи солнца помогут активизировать отбеливающие свойства лимонного сока. После этого промойте кроссовки водой и дайте им высохнуть.

Как отбелить подошву на кроссовках зубной пастой

Нанесение зубной пасты: Нанесите небольшое количество зубной пасты на чистую зубную щетку. Рекомендуется использовать старую щетку, чтобы не повредить внешний вид зубной щетки. Равномерно распределите пасту по поверхности подошвы кроссовок.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на чистую зубную щетку. Рекомендуется использовать старую щетку, чтобы не повредить внешний вид зубной щетки. Равномерно распределите пасту по поверхности подошвы кроссовок. Тщательная чистка: С помощью зубной щетки аккуратно прочистите подошву, сфокусировавшись на пятнах и загрязнениях. Проводите движения взад-вперед и по кругу, чтобы полностью удалить пятна и возвратить подошве ее белоснежный цвет. Уделите особое внимание к изношенным участкам или прорезиненным деталям, где могут скапливаться грязь и пыль.

С помощью зубной щетки аккуратно прочистите подошву, сфокусировавшись на пятнах и загрязнениях. Проводите движения взад-вперед и по кругу, чтобы полностью удалить пятна и возвратить подошве ее белоснежный цвет. Уделите особое внимание к изношенным участкам или прорезиненным деталям, где могут скапливаться грязь и пыль. Ополоснуть и просушить: После тщательной чистки подошвы кроссовок с зубной пастой, ополосните их водой, чтобы удалить остатки пасты. Затем дайте кроссовкам полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте. Убедитесь, что они полностью сухие, прежде чем надевать их снова.

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