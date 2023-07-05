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Как отбелить подошву на кроссовках зубной пастой, содой и лимонным соком

Сергей Кущ
5 июля 2023, 02:02
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Существуют простые и эффективные способы отбелить подошву.
Как отбелить подошву на кроссовках
Как отбелить подошву на кроссовках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Со временем и активным использованием кроссовок подошва может стать серой, потерять свою первоначальную белизну и выглядеть непрезентабельно. Однако, не спешите ставить на них крест!

Существуют простые и эффективные способы отбелить подошву, которые помогут вернуть вашим кроссовкам новый и свежий вид.

Сода и зубная щетка

Сода - это универсальное решение для многих бытовых проблем, включая отбеливание подошвы на кроссовках. Смешайте небольшое количество соды с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции.

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Нанесите эту пасту на зубную щетку и тщательно прочистите подошву кроссовок, концентрируясь на самых загрязненных участках. После этого промойте кроссовки водой и дайте им высохнуть.

Лимонный сок и солнечный свет

Лимонный сок - еще одно эффективное средство для отбеливания подошвы на кроссовках. Выжмите немного свежего лимонного сока на губку или тряпку и нанесите его на подошву.

Равномерно распределите сок по поверхности подошвы и оставьте кроссовки на солнце на несколько часов. Ультрафиолетовые лучи солнца помогут активизировать отбеливающие свойства лимонного сока. После этого промойте кроссовки водой и дайте им высохнуть.

Как отбелить подошву на кроссовках зубной пастой

  • Нанесение зубной пасты: Нанесите небольшое количество зубной пасты на чистую зубную щетку. Рекомендуется использовать старую щетку, чтобы не повредить внешний вид зубной щетки. Равномерно распределите пасту по поверхности подошвы кроссовок.
  • Тщательная чистка: С помощью зубной щетки аккуратно прочистите подошву, сфокусировавшись на пятнах и загрязнениях. Проводите движения взад-вперед и по кругу, чтобы полностью удалить пятна и возвратить подошве ее белоснежный цвет. Уделите особое внимание к изношенным участкам или прорезиненным деталям, где могут скапливаться грязь и пыль.
  • Ополоснуть и просушить: После тщательной чистки подошвы кроссовок с зубной пастой, ополосните их водой, чтобы удалить остатки пасты. Затем дайте кроссовкам полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте. Убедитесь, что они полностью сухие, прежде чем надевать их снова.

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