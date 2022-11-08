Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

Пластик пожелтел, что с этим делать / ua.depositphotos.com

После лета во многих квартирах и домах, где установлены пластиковые окна, многие замечали то, что этот материал значительно пожелтел. Также с годами начинает становиться желтой стиральная машинка (если она у вас была сделана из белого пластика). Это так бросается в глаза и выглядит дешево.

Многие убеждены, что в таком случае нужно вызывать специально обученных людей, которые смогут отбелить пластик жесткими моющими, но за это много надо заплатить. Другой вариант – покупать новое.

Но все это не единственный вариант. Оказывается, вы и сами можете отбелить подоконник и вам не нужно тратить на это кучу денег. Воспользоваться можно даже теми средствами, которые есть у вас дома.

Хозяйственное мыло

Вы все правильно поняли, коричневое мыло, которым раньше постоянно стирали вещи наши бабушки отлично подойдет для того, чтобы отбелить пластик. Вам необходимо смочить мягкую губку теплой водой и хорошенько намылить. Такой губкой необходимо потереть желтые участки на пластике и оставить мыльный раствор на несколько минут. После этого снова необходимо потереть пластик. Когда вы увидели результат, то можете смывать мыло с поверхности. Делать это лучше холодной водой, тогда мыло не так пенится.

Спирт или хлор

Спирт – такое агрессивное средство, которое способно вывести грязь и пятна различной природы. Вам необходимо смочить спиртом вату, ткань или ватный диск и начать обрабатывать проблемные участки.

Хлор также может отбелить пластик, но его нельзя применять в чистом виде. Лучше использовать отбеливатели или пятновыводители, которые содержат хлор. Вам необходимо взять 1 столовую ложку средства и разбавить его с 1 литром воды. Таким раствором нужно хорошенько протереть пластик и оставить его на 10-12 часов. Когда раствор сделает свое дело, можете смывать и хорошенько вытирать поверхность.

Стиральный порошок и сода

Вам необходимо смешать 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку порошка. Все это нужно залить 1 литром теплой воды. В этот раствор необходимо поместить пластик или оставить такой раствор на поверхности. Его нельзя смывать в течение нескольких часов. Лишь потом можно все промыть и высушить.

Зубная паста и сода

Этот микс отлично справляется с загрязнениями и пожелтением. Вам необходимо смешать зубную пасту и соду, чтобы получилась густая кашица, но ею было бы удобно натирать пластик. После того как вы обработали все проблемные участки, можете смывать.

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