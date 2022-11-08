УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

8 ноября 2022, 10:24

Чтобы очистить и отбелить пластик, вам надобятся средства, которые уже есть дома или стоят копейки.

пластиковый подоконник
Пластик пожелтел, что с этим делать / ua.depositphotos.com

После лета во многих квартирах и домах, где установлены пластиковые окна, многие замечали то, что этот материал значительно пожелтел. Также с годами начинает становиться желтой стиральная машинка (если она у вас была сделана из белого пластика). Это так бросается в глаза и выглядит дешево.

Многие убеждены, что в таком случае нужно вызывать специально обученных людей, которые смогут отбелить пластик жесткими моющими, но за это много надо заплатить. Другой вариант – покупать новое.

Но все это не единственный вариант. Оказывается, вы и сами можете отбелить подоконник и вам не нужно тратить на это кучу денег. Воспользоваться можно даже теми средствами, которые есть у вас дома.

Хозяйственное мыло

Вы все правильно поняли, коричневое мыло, которым раньше постоянно стирали вещи наши бабушки отлично подойдет для того, чтобы отбелить пластик. Вам необходимо смочить мягкую губку теплой водой и хорошенько намылить. Такой губкой необходимо потереть желтые участки на пластике и оставить мыльный раствор на несколько минут. После этого снова необходимо потереть пластик. Когда вы увидели результат, то можете смывать мыло с поверхности. Делать это лучше холодной водой, тогда мыло не так пенится.

Спирт или хлор

Спирт – такое агрессивное средство, которое способно вывести грязь и пятна различной природы. Вам необходимо смочить спиртом вату, ткань или ватный диск и начать обрабатывать проблемные участки.

Хлор также может отбелить пластик, но его нельзя применять в чистом виде. Лучше использовать отбеливатели или пятновыводители, которые содержат хлор. Вам необходимо взять 1 столовую ложку средства и разбавить его с 1 литром воды. Таким раствором нужно хорошенько протереть пластик и оставить его на 10-12 часов. Когда раствор сделает свое дело, можете смывать и хорошенько вытирать поверхность.

Стиральный порошок и сода

Вам необходимо смешать 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку порошка. Все это нужно залить 1 литром теплой воды. В этот раствор необходимо поместить пластик или оставить такой раствор на поверхности. Его нельзя смывать в течение нескольких часов. Лишь потом можно все промыть и высушить.

Зубная паста и сода

Этот микс отлично справляется с загрязнениями и пожелтением. Вам необходимо смешать зубную пасту и соду, чтобы получилась густая кашица, но ею было бы удобно натирать пластик. После того как вы обработали все проблемные участки, можете смывать.

Вас также заинтересует:

лайфхак уборка интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:53

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

10:41

Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISWВидео

10:31

"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

10:24

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

09:55

Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

Реклама
09:16

"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

08:55

"Мрії" и реальность украинского оборонпромамнение

08:43

"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

08:36

Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМСВидео

08:33

Путин все больше зависит от Пригожина и Кадырова - аналитики ISWВидео

08:30

Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знаетВидео

07:56

Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России

07:49

Коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года - АрестовичВидео

07:17

Служил в ВДВ 22 года: ВСУ ликвидировали известного в России оккупанта

07:16

Отключений электричества станет меньше: в Укрэнерго назвали срокиВидео

07:05

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

06:40

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ, но есть нюанс

06:00

Владимир Омельченко: Отключения света продлятся всю зиму, эвакуация Киева – это крайний случай

05:47

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

05:42

Принудить нас к переговорам с Путиным невозможномнение

Реклама
05:15

Последнее тепло осени: украинцев предупредили о дубаке и назвали датыВидео

04:39

Обычный лавровый лист заставит комнатные растения пышно цвести: как приготовить подкормку домаВидео

04:21

Как подготовить сад к зиме: полезные советы от опытных садоводов

04:14

"Боже, спаси нас": россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика

03:20

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубойВидео

03:15

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - ОгрызкоВидео

02:41

22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

02:10

Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала датуВидео

01:35

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действийВидео

01:10

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The GuardianВидео

00:51

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

00:05

Кто будет после Путина: политолог назвал три круга, которые могут выдвинуть своих кандидатовВидео

07 ноября, понедельник
23:43

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогнозВидео

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в пленВидео

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

22:47

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

22:18

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему дастВидео

21:58

Блогершу-таролога, которая призывала сложить оружие, восстановили в университете

Реклама
21:57

"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евроВидео

21:45

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

21:20

"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

21:18

"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на ПутинаВидео

21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей ПутинаВидео

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

21:00

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

20:55

Готов на 30%: Украина строит новый самолет "Мрия"Видео

20:51

Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

20:35

"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять