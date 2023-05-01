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Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

Алёна Воронина
1 мая 2023, 18:48 обновлено 1 мая, 18:48
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Чтобы сделать вещи идеально белыми, не обязательно бежать в магазин за дорогими средствами. Иногда эффективные средства для отбеливания есть под руками.
Белые вещи, белые полотенца, яичная скоролупа
Как отбелить белые вещи яичной скорлупой/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Белоснежные вещи, к сожалению, остаются такими не навсегда. Достаточно будет непродолжительного периода времени и нескольких циклов стирки, чтобы вещь потеряла свое ослепительное сияние и пожелтела или посерела. От таких последствий никто не застрахован. Однако есть ряд эффективных народных способов, которые помогут сделать белые вещи снова белыми. И никто даже не догадается, что эта вещь не только что из магазина.

Один эффективный способ включает использование яичной скорлупы для отбеливания белых вещей от серого или желтого оттенка.

Яичная скорлупа обладает отбеливающим эффектом благодаря тому, что в ее составе содержится карбонат кальция, пишет Santeplusmag.

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Конечно, не стоит класть яичную скорлупу в барабан стиральной машинки целой. Сперва стоит ее обработать и измельчить соответствующим образом. Сначала скорлупу нужно промыть под проточной водой, затем положить в кастрюлю с кипящей водой и оставить там на 5 минут, чтобы она хорошо простерилизовалась.

Затем скорлупу нужно вытащить и дать ей высохнуть. После этого ее нужно измельчить. Это можно сделать с помощью ступки или кофемолки.

Далее образовавшийся порошок нужно насыпать в мешочек из ткани или старый капроновый носок или чулок. Этот мешочек крепко завязать и положить в барабан стиральной машинки вместе с белой одеждой.

Также для придания одежде большего сияния можно положить в этот мешочек ломтик лимона.

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